График работы медицинских учреждений с 22 по 26 февраля и с 7 по 8 марта

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

22 февраля — в поликлиниках рабочий день, сокращенный на один час;
23 и 24 февраля — медицинская помощь в неотложной форме оказывается с 8 до 13 часов с приемом вызовов до 12 часов, пункты (кабинеты) вакцинации работают с 8 до 13 часов;
25 февраля — по графику субботы, медицинская помощь в неотложной форме оказывается с 8 до 20 часов с приемом вызовов до 19 часов, кабинеты вакцинации работают с 8 до 19 часов;
26 февраля — в поликлиниках выходной день. Работает служба скорой медицинской помощи;
7 марта — рабочий день, сокращенный на один час;
8 марта — медицинская помощь в неотложной форме оказывается с 8 до 13 часов с приемом вызовов до 12 часов, кабинеты вакцинации работают с 8 до 13 часов.

Опубликовано: 21 февраля 2023 г.


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