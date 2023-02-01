График работы медицинских учреждений с 22 по 26 февраля и с 7 по 8 марта

22 февраля — в поликлиниках рабочий день, сокращенный на один час;

23 и 24 февраля — медицинская помощь в неотложной форме оказывается с 8 до 13 часов с приемом вызовов до 12 часов, пункты (кабинеты) вакцинации работают с 8 до 13 часов;

25 февраля — по графику субботы, медицинская помощь в неотложной форме оказывается с 8 до 20 часов с приемом вызовов до 19 часов, кабинеты вакцинации работают с 8 до 19 часов;

26 февраля — в поликлиниках выходной день. Работает служба скорой медицинской помощи;

7 марта — рабочий день, сокращенный на один час;

8 марта — медицинская помощь в неотложной форме оказывается с 8 до 13 часов с приемом вызовов до 12 часов, кабинеты вакцинации работают с 8 до 13 часов.