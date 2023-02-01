На Национальном радио Чувашии прошел четырехчасовой радиомарафон «Все для Победы»

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Его участники — военные, служители церкви, артисты, простые жители Чувашской Республики обсуждали темы, связанные со специальной военной операцией.

Этот марафон — часть масштабного проекта «Все для Победы», который организовал Общероссийский народный фронт для поддержки бойцов на передовой. Собранные в ходе марафона средства пойдут на покупку снаряжения для нужд военнослужащих — внедорожников, специальной оптики, тактических рюкзаков.

Во время радиомарафона на экранах Национального телевидения жители республики могли увидеть QR-код, отсканировать его и перевести деньги. А те, кто не успел это сделать, могут внести свой вклад в поддержку участников спецоперации на сайте организаторов проекта.

Опубликовано: 21 февраля 2023 г.


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