Владимир Путин: «Решаем задачи шаг за шагом, последовательно»

Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным, 18-м по счету, Посланием Федеральному Собранию РФ. За всю свою историю торжественная церемония его оглашения имела несколько «прописок». Это были Мраморный и Георгиевский залы Кремля, затем в 2020 году — Центральный выставочный зал «Манеж». В 2019-м Послание слушали в Гостином дворе, который выбрали и в нынешнем году. В 2021 году с Посланием Президент не выступал в связи с началом СВО.

Главные особенности нынешнего оглашения — отсутствие иностранных гостей и журналистов, которых просто не пригласили. Зато в зале присутствовали участники спецоперации на Украине. В рядах собравшихся было много мужественных людей в мундирах, украшенных наградами.

Прогнозов по поводу содержания Послания накануне была масса, но все сходились на том, что обязательно прозвучит тема СВО. Что и подтвердилось — из общей продолжительности оглашения в 1 час 45 минут порядка 40 минут Президент говорил о специальной военной операции. В самых разных аспектах, периодически возвращаясь к этой теме.

В преддверии Послания также не раз высказывались предположения о важных заявлениях, которые сделает Президент.

Таковые действительно имели место, и самое, наверное, важное — заявление о приостановлении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений с США. Основанием для такого решения Путин назвал бесцеремонность западных «партнеров», с которой они настаивают на визуальном контроле за нашими ядерными объектами. И это после атак на аэродромы, где базируются носители ядерного оружия…

В теме СВО самое большое место Президент уделил обеспечению социальной защиты участников операции и их детей. Предложен ряд новых существенных мер. В частности, создание уже в нынешнем году специального государственного фонда помощи участникам СВО. При этом не снимаются такие обязанности с других подобных структур. Воины также будут иметь гарантированный 14-дневный отпуск не реже одного раза в полгода — без учета времени на дорогу. Чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими. За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник, координатор, который в ходе личного общения в режиме реального времени будет решать возникающие вопросы. Есть новации и для работников оборонного комплекса — для них планируется строить арендное жилье. Отдельно Президент поблагодарил глав регионов, общающихся с военнослужащими непосредственно в зоне СВО.

Высказался глава государства и о тех, кто покинул страну — ненадолго или насовсем. Он призвал не сводить счеты с теми, кто «сделал шаг в сторону от Родины», это их выбор, о котором, не исключено, многие потом пожалеют. Опасения таких сограждан под «волынку» Запада о том, будто экономика страны будет разорвана в клочья, не подтверждаются. Стране удается не просто выжить — она развивается «шаг за шагом, последовательно», сказал Путин.

Собственно, такая задача и ставится. Несмотря на панические прогнозы о спаде экономики на 25%, она снизилась всего-то на 2 с небольшим пункта. А такие отрасли, как АПК и ввод жилья, демонстрируют впечатляющий рост. Президент представил столь обширную и амбициозную программу обеспечения промышленного технологического суверенитета, будто время сейчас совершенно «мирное». Подчеркнуто развитие кластерного похода к развитию отраслей.

И вообще, много было сказано о сугубо мирных житейских проблемах. В частности, о продолжении программы бесплатной газификации, уже принято решение распространить ее на социальные объекты — детские сады и школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты. А для граждан такая программа теперь будет действовать на постоянной основе. Они всегда смогут обратиться за подключением.

Заявлено также о повышении МРОТ на 18,5% — до 19942 рублей. Президент продекларировал продолжение программы модернизации школ. С этого года начинается также большая программа по строительству и ремонту систем ЖКХ. В течение десяти лет планируется инвестировать в эту сферу не менее 4,5 трлн рублей.

Напоминая о причинах развертывания СВО, Владимир Путин отметил, что в современном мире не должно быть разделения на так называемые цивилизованные страны и все остальные. «Это они развязали войну. А мы используем силу, чтобы ее остановить. В декабре 2021 года мы официально направили в США и НАТО проекты договоров о гарантии безопасности. Но по всем ключевым позициям получили прямой отказ. Тогда стало ясно, что отмашка на агрессию уже дана. Мы защищаем свой дом, а цель Запада — безграничная власть».

Новые возможности для движения вперед

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии:

— На мой взгляд, очень важно решение Президента о создании государственного фонда поддержки как самих военнослужащих, так и членов их семей. Особенно тех семей, которые потеряли своих близких. Очевидно, что эта работа обеспечит сформировавшийся запрос на единообразие поддержки людей, которые участвуют в специальной военной операции.

Но при этом, думаю, ни один субъект Федерации не будет сворачивать ту большую работу, которая уже была развернута и сейчас реализуется, в том числе по поручению Президента, по поддержке семьей, детей и самих военнослужащих. А это очень большая программа, которая, в частности, в Чувашской Республике реализуется и в финансовой сфере, и в нефинансовом сопровождении. Конечно же, особое внимание уделяется реабилитации тех военнослужащих, которые возвращаются ранеными из зоны выполнения боевых задач.

На мой взгляд, очень важны поручения Президента в области развития экономики и предпринимательства как основы для развития страны, общества, наращивания потенциала для решения в том числе социальных задач. И то, что он говорил о поддержке экономической деятельности, основанной на научных изысканиях, имеющих наиболее высокую добавочную стоимость, а самое главное — долгосрочную перспективу, и будут сопровождаться в том числе мерами поддержки по созданию производственных мощностей. Не только через покупку, промышленную ипотеку, но и возможность строительства и модернизации существующих либо новых цехов. Конечно же, расширять, раскрывать еще больше возможностей, а такой запрос со стороны предпринимателей достаточно большой.

Президент, как обычно, серьезное внимание уделил мерам поддержки людей, семей с детьми. Мы должны сделать все, чтобы эти меры и финансовые средства доходили до людей в кратчайшие сроки. А самое главное, чтобы они способствовали повышению качества жизни на каждой территории.

Важное решение было высказано Президентом и о том, что, несмотря на сложную обстановку, мы должны ускорить реализацию запущенных проектов и процессов, которые должны качественно и существенно менять условия жизни людей. И решение, что регионы могут получить беспроцентные казначейские кредиты на реализацию или завершение объектов ускоренно, за счет запланированного финансирования в 2024 году. Это очень мощная поддержка для регионов и возможность ускорить строительство объектов, которых люди ожидают уже многие-многие годы.

Эти посылы нас вдохновляют и побуждают еще динамичнее работать. А самое главное, обеспечив синхронизацию всех этих направлений, сделать результат такой деятельности более существенным, заметным для людей. И создавать новые возможности для движения вперед.