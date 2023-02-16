И на передовой случаются приятные сюрпризы

Пироги для бойцов

Теплый привет из дома на днях получили чувашские бойцы, находящиеся в зоне специальной военной операции в Запорожской области. С пылу, с жару к ним доставили двенадцать больших румяных пирогов с капустой и мясом и с картошкой с мясом. Угощение для мобилизованных земляков испекли повара Канашского райпо, а передали гостинец вместе с гуманитарным грузом канашские волонтеры, которые совсем недавно вернулись с неспокойной территории.

Конечно, почти за двое суток пути пироги успели поостыть, но замечательного вкуса и аромата не потеряли. «Спасибо! Пирог наполнил блиндажи запахом родного дома. Важнее привета не представить», — поблагодарили наши военнослужащие через телеграм-канал районной газеты «Канаш», с которой держат тесную связь. А журналисты издания рассказали «СЧ» любопытную предысторию аппетитного подарка. Как-то главному редактору районки Людмиле Шурековой один из канашских мобилизованных прислал фотографию, на которой военнослужащие прямо на улице в походных условиях стряпают пирожки с начинкой из малинового варенья. Соскучившихся по домашней выпечке однополчан порадовал один из бойцов, благо вареньем снабдили родные в посылке из дома.

Узнав об очередной отправке помощи на Донбасс, кулинары из Канаша и напекли в дорогу пироги. Все бойцы для них как родные, а у нескольких работников райпо в зону СВО мобилизованы сыновья. Коллективом собирали продукты и необходимые вещи, пока ребята были на «учебке» в Ульяновске, помогают, чем могут, и сейчас.

Вещей в этот раз в местном сообществе #ЗанашихКанашиКанашрайон набрали много. Продукты, инструменты, шоколад, детские письма, личные посылки от родственников… Коробками доверху набили два УАЗа-«буханки», отремонтированные и подготовленные для фронта добровольцами из села Шихазаны, и «Ниву». Автомобиль для бойцов безвозмездно предоставил один из жителей деревни Асхва.

Вместе с администраторами группы #ЗанашихКанашиКанашрайон Павлом Семеновым, Эдуардом Ивановым, Зоей Орловой и Натальей Комиссаровой в отправке гуманитарного груза на Донбасс участвовал и отец одного из канашских мобилизованных Геннадий Орлов. Как рассказывает Людмила Шурекова, мужчина буквально напросился в поездку с добровольцами, как его ни отговаривали близкие. Очень уж ему хотелось повидать сына, обнять, хотя бы немного побыть с ним вместе. Бойца призвали с самого начала мобилизации, по военной учетной специальности он наводчик БТР и гранатометчик. Геннадий Георгиевич не раз приезжал к сыну в Ульяновск, где тот проходил боевое слаживание. А сейчас помогал транспортировать и выгружать вещи, собранные для ребят.

Сопровождал волонтеров и еще один необычный попутчик — полугодовалая овчарка по кличке Линда. Собака — служебная, ее специально готовили кинологи в Чебоксарах для зоны СВО, чтобы искать и спасать раненых в лесах и других сложных условиях. Работать она будет вместе с медбратом, тоже уроженцем Канашского района. Прежде ему верно служил другой четвероногий друг, но пес уже был немолодой и его не могли отправлять на поле боя.

Там, далеко от дома, бойцы очень ценят поддержку и заботу земляков. Как написал в комментариях к сообществу канашских добровольцев один из участников группы, когда к его другу, который сейчас защищает Родину, пришла машина из Чувашии, груженная всем необходимым — от пряников до отопителей, боец нашел возможность позвонить и поблагодарил. И столько в его голосе было счастья. Не столько от полученных «уазиков» и необходимых в полевых условиях вещей, которым, безусловно, парни тоже были рады, сколько от осознания, что они там не одни, что вся Чувашия с ними вместе.

С таким настроем обязательно победим.

Кстати

Чувашский платочек — всегда с собой

Вот такой душевный подарок из дома — вышитый платочек и иконка, которые на проводах вручали каждому мобилизованному в Чувашии, — согревает на передовой наших ребят. «Всегда с собой», — подписал фото, сделанное для газеты «Канаш», боец с позывным «Зима».