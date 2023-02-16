13 миллионов рублей перечислила мошенникам 78-летняя чебоксарка

Как рассказали «СЧ» в МВД по Чувашии, это своеобразный антирекорд — таких крупных сумм жители республики еще не переводили. Обратившись в отдел полиции, пенсионерка сообщила правоохранителям, что еще в конце января ей позвонила «сотрудница банка» и сказала, что мошенники получили доступ к ее банковским сбережениям. На том конце провода горожанке запретили говорить кому-либо о случившемся, потребовали обналичить все имеющиеся на нескольких счетах средства и перевести их на продиктованные счета. В общей сложности у пенсионерки выманили ни много ни мало более 10 миллионов рублей, а после того, как у нее не осталось ни копейки, под предлогом, что аферисты оформили кредит под залог ее квартиры, заставили срочно продать недвижимость. Что она и сделала, но по цене гораздо ниже рыночной — около 3 миллионов рублей.

Лишь спустя три недели чебоксарка догадалась, что общалась с мошенниками, рассказали в МВД по Чувашии. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Отметим, только за январь у жителей Чувашии мошенники украли 91 миллион рублей. В день сотрудники полиции фиксируют по 10-15 таких случаев.