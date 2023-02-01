В Цивильском округе пройдет хоккейный турнир памяти Александра Сорокина

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В поселке Опытный 25 февраля состоится хоккейный турнир памяти Александра Сорокина, который работал в ОПХ «Колос» и активно играл в хоккей.

Организаторы турнира — председатель совета директоров АО «ЭЛАРА» Владимир Сорокин и администрация Опытного сельского поселения.

Эти соревнования проводятся уже не в первый раз. Например, в 2021 году за Кубок сражались сборные поселка Опытный и муниципалитета. Тогда баталии на льду завершились со счетом 2:1 в пользу команды Цивильского района. Призовой фонд в размере 25 тысяч рублей был направлен на приобретение музыкального оборудования для катка в поселке Опытный.

Опубликовано: 20 февраля 2023 г.


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