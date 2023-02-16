Россияне рассказали, почему празднуют Масленицу

Подавляющее большинство респондентов (91%) празднуют Масленицу. 39% из них отмечают праздник, потому что это многовековая традиция, и они хотят ее сохранить; 36% любят встречаться в масленичную неделю с близкими за столом с вкусной едой; а для 15% Масленица — это просто хороший повод поесть блины, выяснили СК «Росгосстрах» и сеть магазинов Cozy Home в ходе опроса[1].

Россияне рассказали, какие традиции соблюдают на Масленицу:

едят блины — 82%;

ходят в гости или принимают гостей — 54%;

посещают народные гуляния — 37%;

принимают участие в традиционных играх и забавах — 13%;

стараются поехать на праздник на экскурсию в древнерусский город — 10%.

Кроме того, 44% россиян принимают участие в сжигании чучела. 87% из них наблюдают за этим процессом в специально отведенных местах — в парках или на площадях, а 10% сжигают чучело во дворе частного или многоквартирного дома.

Половина опрошенных (53%) пекут блины от двух до пяти раз за Масленицу, еще 31% — всего один раз, а 9% готовят блины каждый день. Самые любимые начинки у россиян — это сметана (58%), икра (46%), сгущенное молоко (43%) и варенье (34%).

60% россиян считают, что Масленица — это значимое культурное событие, еще 20% воспринимают ее как обычный праздник, а 19% — как языческий обряд.

Заканчивается масленичная неделя Прощеным воскресеньем. В этот день 79% россиян будут просить прощения у родных и близких.

«Для нас интересны подобные опросы и сопоставление результатов с покупательским поведением, на которое мы всегда чутко реагируем в своем маркетинговом предложении. COZY HOME ориентируется на аудиторию, поддерживающую тенденции обустройства дома, гостеприимства, в том числе с сервировкой стола. Это заложено в менталитете, и наши товары сюда идеально вписываются. Со своей стороны, мы также стимулируем спрос и поддерживаем покупателей в стремлении сохранять семейные и общие традиции, учитывая, что это даёт ценные положительные эмоции», — комментирует Константин Волков, основатель сети магазинов COZY HOME.

«Кульминацией Масленицы издавна считается сжигание чучела, которое некоторые граждане устраивают на территории своих частных домов. Однако необходимо помнить, что открытый огонь представляет большую опасность, поэтому о правилах пожарной безопасности забывать нельзя. К сожалению, неприятные непредвиденные события не всегда получается предотвратить, но можно избежать финансовых трат. Владельцам домов и дач мы рекомендуем приобрести полис «Дом. Фундаментальное решение», который предусматривает страховую выплату в случае различных неприятных событий, в т.ч. в случае пожара, наводнения, урагана или иных стихийных бедствий», — говорит начальник Управления андеррайтинга имущества физических лиц ПАО СК «Росгосстрах» Екатерина Зенченко.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2022 года система «Росгосстрах» отметила 101 год со дня своего создания.

Cozy Home — сеть магазинов текстиля и товаров для дома. В настоящий момент открыто 110 розничных магазинов в РФ. Товары бренда представлены в продаже также в собственном интернет-магазине cozyhome.ru и на маркетплейсах. В ассортимент Cozy Home входят различные категории товаров для дома: постельное бельё и текстиль собственного производства; декор, одежда для сна и отдыха, посуда для сервировки и приготовления пищи.

[1] Репрезентативный опрос проведен в январе 2023 года среди 2662 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ