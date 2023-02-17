Игра не по нотам: каким предстал Шаляпин в новом сериале

Редкая удача для создателей фильма «Шаляпин» — юбилей великого певца выпал на понедельник, 13 февраля, а на телевидении сериалы принято запускать в первый день недели. На канале «Россия» о невероятной биографии Шаляпина рассказывали исключительно через призму новой ленты. Чебоксарцы вполне могут считать Федора Ивановича своим земляком — в 1873 году, когда в Казани появился на свет будущий Царь-бас, Чебоксарский уезд входил в состав Казанской губернии.

В родительском доме Шаляпин прожил до 17 лет, и эти волжские просторы навсегда остались в его сердце. «Где бы я ни умер, даже за границей, пусть меня похоронят на Волге…» — таким было его завещание. Но потомки его не исполнили: прах певца покоится не в Казани, где Шаляпин родился, не в Нижнем Новгороде, где взошла его ослепительная звезда, а в Москве, на Новодевичьем. Останки перевезли в Россию из Парижа только в 1984 году, спустя полвека после смерти Шаляпина. Впрочем, это ведь москвичи придумали: «У нас в Первопрестольной три чуда: Царь-пушка, Царь-колокол и Царь-бас».

Режиссер — Егор Анашкин,

серий — 8,

места съемок: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Кострома, Тутаев

О чем кино?

Это в чистом виде байопик — так сокращенно в Голливуде в середине ХХ века начали называть биографические картины «biographical picture», где в центре фигура одного человека. И даже странно, что до сих пор про такую мощную фигуру, как Шаляпин, не было фильмов. Первая серия — довольно схематичный набор эпизодов из детства и юности, причем показанных совершенно незамысловато. Почему, чтобы изобразить бедное крестьянское детство, обязательно нужен жестокий отец-пьяница, уверяющий сына, что «ничего путного из него не выйдет, и он сдохнет под забором»? Семья Шаляпиных не была бедной, но тут герои отчего-то ходят в рванине. Более того, биографы певца всегда отмечали, что он не рос шалопаем — с самого детства был приучен к труду. Далее начинается калейдоскоп городов: только что была Казань, и вот Шаляпин уже в Нижнем, а потом в Петербурге. Конечно, ни в одной биографической картине нельзя обойти стороной детство героя, но, может быть, стоило «заплести» эти сцены в воспоминания певца и «прошить» ими весь сериал?

Настоящий интерес к фильму просыпается лишь во второй серии, где появляется артист императорских театров, анархист, игрок Мамонт Дальский (Ян Цапник). С ним связаны самые живые эпизоды, да и Шаляпин на его фоне перестает быть бронзовым памятником самому себе, а становится нормальным человеком. «Однажды будет так: Шаляпин — это сила, а мамонты все вымерли», — самоуверенно заявляет Дальскому 23-летний Федор, ставший солистом Мариинского театра, а через несколько дней, лишившийся роли, бежит к другу занять денег. Но тот отказывает.

Актеры

Так я и не смогла смириться с выбором Александра Горбатова на роль Шаляпина. Может быть, его прежние яркие киновоплощения в сериалах «Художник», «Ненастье», «Угрюм-река» помешали «разглядеть» в нем великого певца, может, он просто не попал в образ. Актер рослый, красивый, фактурный, размах плеч — какой надо, голос грудной, низкий, но почему-то вспоминается фраза героини Нонны Мордюковой из фильма «Простая история», адресованная герою Михаила Ульянова: «Хороший ты мужик, Андрей Егорыч, но не орел!»

Горбатову для большего сходства с героем осветлили волосы, добавили рыжины, специальной вставной челюстью трансформировали щеки и улыбку.

Глаза гримеры подкрашивали так, чтобы веки казались слегка полуопущенными, но все равно я видела в нем Александра Горбатова, а не Федора Шаляпина! И, как Станиславский, верила ему лишь в тех сценах, где он был в спектаклях в театральном гриме. Вообще Горбатову хорошо удается передавать некую занозистость в характере персонажей, но в эти моменты не отличить, кого он играет: капитана Сазонова, спорящего с майором Ефимовым в «Художнике», или Шаляпина, дерзящего своему театральному начальству. Вот Маяковский из него получился бы замечательный!

Думаю, что и зрители, и критики будут сравнивать «Шаляпина» с «Вертинским», который вышел в прошлом году. Та же эпоха: революция, эмиграция — те же лица, но как по-разному сделаны эти фильмы. К образу Вертинского, созданному Алексеем Филимоновым, претензий не было, а к Горбатову их уже немало. Одна из самых существенных — сериальный образ Шаляпина распадается на его голос и характер. Вертинского в этом не обвиняли. Понятно, что качество аудиозаписей начала 20 века не позволяет использовать их в фильме, и поет в сериале один из лучших басов России Ильдар Абдразаков. Сколько копий уже сломано в отзывах: одни пишут, что Абдразаков сумел передать все оттенки голоса и, главное, интонаций Шаляпина, другие — что если поставить старую запись, а потом тут же послушать арию из сериала, то даже не натренированное ухо услышит разницу.

Интересны в фильме и другие персонажи, которых мы все знаем со школы: Горький, Коровин, Рахманинов, Савва Мамонтов. И для меня они более правдоподобные, чем Шаляпин. Как короля играет свита, так именно они и сделали этот сериал. А еще — гримеры, художники по костюмам, бутафоры, декораторы, осветители. Серебряный век показан красиво и с размахом. Свою особую лирику вносят волжские разливы, дачи, дворцовые парки. Все-таки сцены, снятые на природе, добавляют сериалу жизни.

Смотрибельность

Видимо, такова примета времени: все хорошо в российских фильмах, кроме сценариев, но именно с них и начинается кино. Вот один из интернет-отзывов, на мой взгляд, заслуживающий внимания: «В Казани сейчас проходит Шаляпинский фестиваль. Одна из выставок называется: «Шаляпин-3Т: труд, творчество, талант и вдохновение». Нам показали в сериале огромных размеров талант, творчество тоже показали. А вот где, собственно, труд? А ведь пахал Шаляпин будь здоров сколько! А нам что показывают? Везунчика: тут чемодан вовремя подхватил, тут выпил с нужным человеком, там морду вовремя набили».

Как-то слишком много в сериале тяжелого характера главного героя, гонора и, как сейчас сказали бы, звездной болезни. Едва войдя в голос, он начинает скандалить чуть ли не со всеми. Даже внимание понравившейся женщины — итальянской балерины Торнаги — поначалу пытается привлечь, отбирая у нее концертмейстера. Может быть, стоило сместить акцент на оперу, на то, как Шаляпину удалось преобразовать театр?

Но создатели сериала определенно заслуживают благодарности зрителей за новую встречу с той эпохой и выдающимися историческими персонажами, благодаря которым короткий период на рубеже 19 и 20 столетий стал Серебряным веком русской культуры.