350 предприятий Чувашии экспортируют продукцию в 84 страны

Присутствие на мировых рынках обеспечат по стандарту

Внешнеторговый оборот в Чувашии ввиду санкционного давления за 11 месяцев снизился на 14%. В большей степени пострадал экспорт, который сократился на 26,7%. Как восстановить объемы поставок за рубеж и развить их потенциал — об этом шла речь на первом заседании Экспортного совета при Главе республики.

Для региона важна внешнеэкономическая деятельность в целом, но в приоритете все же экспорт товаров, который является толчком, стимулом для предприятий в расширении рынков сбыта, повышении качества своей продукции в условиях мировой конкуренции. Особенно в нынешней сложной обстановке, сказал Олег Николаев. Снижение экспортных поставок больше всего коснулось тех, кто экспортировал товары в недружественные страны. В то же время практически не пострадали экспортные поставки агропромышленного комплекса.

В настоящее время особого внимания требует экспортная деятельность субъектов малого и среднего бизнеса, подчеркнул Глава. Есть проект содействия им в данном направлении, предприятия получают консультативную помощь от Центра экспортной поддержки и выходят на новые рынки. Стоит задача плотно взаимодействовать, анализировать условия повышения экспортного потенциала.

Обстановка диктует наращивание внешних поставок на основе системы новых инструментов. Речь идет о внедрении Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в республике (Региональный экспортный стандарт 2.0.), который представил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. Это набор инструментов по формированию эффективной и гибкой инфраструктуры поддержки экспорта, учитывающей специфику региона, в том числе за счет вовлечения органов власти и представителей бизнес-сообщества в процесс развития экспортной деятельности. Всего до 2024 года необходимо внедрить 15 инструментов стандарта. Чувашия приступила к реализации стандарта в 2022 году и внедрила уже 11 инструментов. До конца года планируется внедрение еще двух, два инструмента переходят на 2023 год.

В структуре экспорта Чувашии на ключевых позициях химическая продукция, транспортные средства, продовольствие, продукция АПК. С уходом бывших партнеров регион потерял рынки в 17 странах, но и 84 оставшихся — это хороший рынок. Приоритетными странами для экспорта продукции определены государства — члены СНГ, БРИКС, ШОС, Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, а также Турция. Среди стран СНГ — Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Молдова, Азербайджан и ряд других.

Экспортную деятельность осуществляют более 350 предприятий республики, львиная доля из них — малые и средние. Но на их долю приходится лишь половина поставок, остальные — на крупные предприятия. При этом заинтересованность зарубежных потенциальных партнеров к республике не снижается, констатировал министр. Наша задача — использовать все инструменты регионального экспортного стандарта для еще большей активности.

Мероприятия также включают в себя проведение международных бизнес-миссий, содействие предпринимателям в размещении на международных электронных торговых площадках и поиске иностранных партнеров. Для продвижения товаров и услуг также будут рассматриваться возможности открытия собственных представительств, создания совместных предприятий за рубежом. Расширение деловых связей Чувашии также будет осуществляться посредством презентации региона в посольствах иностранных государств, в торговых представительствах России и АО «Российский экспортный центр».

Глава республики, подводя итоги обсуждения, резюмировал, что будет принята программа развития экспорта в Чувашской Республике на период до 2024 года с прогнозом до 2030 и 2035 годов. Затем состоялось вручение сертификатов участникам стратегической сессии «Развитие международной кооперации и экспорта Чувашской Республики».