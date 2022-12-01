На месте пожара на газопроводе в Вурнарском районе работают следователи

Сегодня около 13:30 на газопроводе высокого давления «Уренгой — Помары — Ужгород» в районе деревни Ямбахтино Вурнарского района произошла утечка газа, после чего возник крупный пожар. Обстоятельства и точные детали произошедшего сейчас выясняют правоохранительные органы. Известно, что на газопроводе проводились работы.

Сообщается о трех погибших и одном пострадавшем. Все они работники эксплуатирующей организации, которые проводили здесь ремонт. Эту информацию подтверждают официальные источники.

Ближайшие к месту взрыва дома целы.

Возбуждено уголовное дело, отмечают в следственном управлении.

Репортаж Национальной телерадиокомпании Чувашии с места происшествия: