На месте пожара на газопроводе в Вурнарском районе работают следователи

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сегодня около 13:30 на газопроводе высокого давления «Уренгой — Помары — Ужгород» в районе деревни Ямбахтино Вурнарского района произошла утечка газа, после чего возник крупный пожар. Обстоятельства и точные детали произошедшего сейчас выясняют правоохранительные органы. Известно, что на газопроводе проводились работы.

Сообщается о трех погибших и одном пострадавшем. Все они работники эксплуатирующей организации, которые проводили здесь ремонт. Эту информацию подтверждают официальные источники.

Ближайшие к месту взрыва дома целы.

Возбуждено уголовное дело, отмечают в следственном управлении.

 

Репортаж Национальной телерадиокомпании Чувашии с места происшествия:


Опубликовано: 20 декабря 2022 г.


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