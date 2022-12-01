Сохраняя прошлое — строим будущее. Республика в событиях и лицах. 20-26 декабря

20 декабря

1917 — в чувашском селе Старая Тумба Спасского уезда Казанской губернии (ныне Алькеевского района Республики Татарстан) родился Кузьма Кириллович Афанасьев, командир пулеметного отделения 795-го стрелкового полка в годы Великой Отечественной войны. За героизм, проявленный при форсировании реки Тисы в Венгрии, 24 марта 1945 года ему присвоено звание Героя Советского Союза.

1927 — в с. Шумшеваши Аликовского района родился Авель Михайлович Харитонов, заслуженный работник культуры РСФСР, почетный радист СССР, отличник телевидения и радио. В 1956-1993 годах был ведущим диктором Государственного комитета Чувашской АССР по телевидению и радиовещанию.

1943 — уроженцу с. Малые Яльчики Тетюшского уезда (ныне Яльчикского района) гвардии полковнику Александру Филипповичу Беляеву за успешное форсирование реки Днепр посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем названа улица в селе Яльчики.

1944 — состоялась передача 12 боевых самолетов Як-9, построенных на средства, собранные трудящимися Чувашии, летчикам Севастопольского Краснознаменного ордена Суворова II степени истребительного полка. Уроженцу Алатыря, Герою Советского Союза летчику Александру Кочетову был торжественно вручен именной самолет от председателя колхоза «Марс» Яльчикского района Абдуллы Гаязова с надписью на борту: «От колхозника Гаязова». К маю 1945 года наш отважный земляк совершил более 450 боевых вылетов, провел 120 воздушных боев, сбил 34 самолета лично и 8 — в группе.

1946 — постановлением Совета Министров Чувашской АССР «Об охране памятников архитектуры» здания Чебоксарского Свято-Троицкого мужского монастыря объявлены памятниками архитектуры и взяты под охрану государства. В 1992 году решением правительства республики переданы Чебоксарско-Чувашской епархии. В 1993 году началось восстановление монастыря. В короткие сроки были восстановлены Троицкий собор, колокольня, разрушенные стены с угловыми башнями.

1991 — за большие заслуги в развитии театрального искусства главному режиссеру Чувашского государственного академического драматического театра имени К.В. Иванова Валерию Николаевичу Яковлеву присвоено почетное звание «Народный артист СССР».

21 декабря

1918 — сформирован 1-й Алатырский конный полк. С апреля 1919 года в составе отдельной кавалерийской бригады участвовал в боевых действиях против деникинцев. 25 февраля 1920 года полк совершил беспримерный набег по льду Сиваша на Крымский полуостров. Приказом Реввоенсовета республики награжден Почетным революционным Красным знаменем. В 1921 году получил наименование 3-й Алатырский червонноказачий полк. Расформирован в 1938 году.

1920 — в с. Труевая Маза Вольского уезда (ныне Вольского района Саратовской области) родилась Евгения Сергеевна Крутова, командир звена 46-го гвардейского ночного бомбардировочного женского авиационного полка. После смерти отца в 1934 году семья переехала в Чебоксары, где Женя окончила летную школу при аэроклубе имени Героя Советского Союза А. Ляпидевского, затем работала здесь летчиком-инструктором. В Великую Отечественную войну участвовала в битве за Кавказ, освобождении Кубани, Крыма. Гвардии младший лейтенант Евгения Крутова геройски погибла в ночь с 31 июля на 1 августа 1943 года во время выполнения боевого задания. Награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней. В память об отважной летчице в Новочебоксарске названа улица.

1933 — в д. Каликово Канашского района родился Николай Григорьевич Григорьев, заслуженный врач Чувашской АССР и РСФСР, лауреат Государственной премии Чувашской Республики в области науки и техники имени Н. Бичурина, Международной литературной премии имени М. Сеспеля, почетный гражданин города Чебоксары. Многие годы был главным хирургом Министерства здравоохранения Чувашской АССР. В 1979-1994 годах возглавлял Минздрав Чувашии. С 1994 года — профессор кафедры общей хирургии Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. Автор около 140 научных работ, 8 монографий, 4 изобретений, 40 книг, патента.

1989 — создан Чувашский общественно-культурный центр как общенациональный чувашский центр культуры. Председателем правления был избран народный писатель Чувашии Михаил Николаевич Юхма.

22 декабря

1855 — в д. Первое Степаново Цивильского уезда (ныне Цивильского района) родился Даниил Филимонович Филимонов, видный деятель дореволюционной чувашской культуры. Окончил Казанскую инородческую учительскую семинарию. Был преподавателем, заведующим Симбирской чувашской школой. В 1882 году рукоположен в сан священника. В 1924 году назначен Чебоксарским епископом, викарием и архиепископом Чувашской епархии. Был одним из составителей первого чувашского букваря. Автор ряда очерков, статей о просвещении чувашей, распространении христианства среди народов Поволжья.

1893 — с открытием железнодорожного движения по линии Рязань — Свияжск по территории Чувашии через Алатырь, Шихраны (Канаш), Урмары прошел первый поезд. В 1919 году построена линия Арзамас — Шихраны через Вурнары и Шумерлю. Железнодорожная ветка Канаш — Чебоксары введена в строй в 1939 году.

1913 — в г. Казани родился Евгений Прокопьевич Бусыгин, заслуженный работник культуры РСФСР, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Заведовал кафедрами физической географии и экономической географии, этнологии и археологии Казанского государственного университета. Занимался этнографией русского населения Среднего Поволжья. В 1956-1970 годах организовывал экспедиции почти во все русские селения Чувашской АССР. Автор ряда работ о русском населении Чувашии, учебных пособий.

1922 — в д. Салагаево Цивильского уезда (ныне Янтиковского района) родился Алексей Иванович Иванов, государственный и партийный деятель. С 1942 года работал в комсомольских и партийных органах республики. В 1963-1982 годах — председатель Комитета партийного контроля Чувашского обкома КПСС и Совета Министров, заместитель Председателя Совета Министров Чувашской АССР, секретарь Чувашского обкома КПСС.

23 декабря

1902 — в д. Кинеры Чебоксарского уезда (ныне Козловского района) родился Павел Григорьевич Шорков. Работал бригадиром хмелеводческой бригады в совхозе «Волга» Козловского района. За большие успехи в производстве хмеля в 1966 году присвоено звание Героя Социалистического Труда.

24 декабря

1896 — в д. Чинеры Чебоксарского уезда (ныне Мариинско-Посадского района) родился Константин Михайлович Васильев (Катнуй), один из основателей Чувашского драматического театра имени К.В. Иванова, его первый художник-декоратор. Участвовал в оформлении первой постановки на чувашском языке пьесы А. Островского «Х?в пур?нас тен? пек ан пур?н» (Не так живи, как хочется). Был художником-постановщиком студии «Чувашкино».

1908 — в д. Полевые Бикшики Буинского уезда (ныне Батыревского района) родился Хабиб Миначевич Миначев, доктор химических наук, лауреат премии Совета Министров СССР, Государственной премии СССР, премий АН СССР имени Н.Д. Зелинского и имени А.А. Ба­ландина. Более 50 лет трудился в Институте органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН, возглавлял лабораторию катализа на редких и рассеянных элементах. Под его научным руководством создан супербензин — ракетное топливо для оборонной промышленности и освоения космоса. Был куратором научных исследований в области нефтехимии в СССР и странах СЭВ. Автор более 900 печатных трудов, 7 монографий. Имеет свыше 100 авторских свидетельств и иностранных патентов. Его именем названа улица в г. Чебоксары.

1911 — в г. Калаче Воронежской области родился Николай Митрофанович Дудецкий. Начав войну в должности командира взвода, закончил ее командиром полка. За успешное форсирование реки Вислы было присвоено звание Героя Советского Союза. В послевоенные годы полковник Н. Дудецкий окончил Военную академию имени Фрунзе, находился на командных должностях в Советской Армии. С 1957 года жил в Чебоксарах, преподавал гражданскую оборону в Чувашском государственном сельскохозяйственном институте, вел большую военно-патриотическую и спортивную работу. В его память с 1978 года в Чебоксарах проводятся всероссийские соревнования по легкой атлетике.

1947 — в с. Янгличи Канашского района родился Александр Петрович Кедяров, заслуженный мастер спорта СССР, семикратный чемпион мира, серебряный призер XXI летних Олимпийских игр в личном и командном зачете, многократный рекордсмен Европы и мира по пулевой стрельбе. В Алатырском районе проводится традиционный турнир по стрельбе из пневматической винтовки на его призы.

1966 — бюро обкома ВЛКСМ учредило премию комсомола Чувашии имени Михаила Сеспеля за лучшие произведения в области литературы, искусства и исполнительское мастерство (ныне — Международная премия имени Михаила Сеспеля).

2002 — для поощрения творческой деятельности журналистов на создание лучших произведений по теме национального возрождения чувашского народа правлением Союза журналистов Чувашии учреждена республиканская премия имени Николая Васильевича Никольского.

2017 — приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Виктора Королева базовому тральщику «БТ-212» присвоено наименование города Новочебоксарска. Предназначен для противоминного обеспечения пунктов базирования сил Балтийского флота и охраны водного района.

25 декабря

1916 — в с. Карагуж Красногорского района Алтайского края родился Александр Николаевич Ленкин. Во время Великой Отечественной войны воевал в партизанском отряде С.А. Ковпака. Звание Героя Советского Союза присвоено 7 августа 1944 года. В послевоенные годы после окончания Московского лесохимического института был направлен в Чувашию директором домостроительного завода в Козловке.

1921 — I съездом деятелей советской юстиции Чувашской автономной области принято решение о создании областной прокуратуры. 1 августа 1922 года к работе приступил первый прокурор автономной области Александр Петрович Лбов.

1928 — в с. Сестры Ивантеевского района Саратовской области родился Владимир Иванович Медведев. С 1963 года работал в Чувашском государственном сельскохозяйственном институте: заведующий кафедрой тракторов и автомобилей, декан факультета механизации сельского хозяйства. Широко известна научная концепция ученого по развитию безотвальной обработки почвы. Автор более 250 научных работ, 50 авторских свидетельств и патентов на изобретения, 6 монографий.

1990 — в столице республики вышел в свет первый номер городской газеты «Чебоксарские новости». В 1993-1994 годах газета выпускалась с приложением «Шупашкар» на чувашском языке.

26 декабря

1906 — в с. Бичурино Чебоксарского уезда (ныне Мариинско-Посадского района) родился Феофан Сергеевич Сергеев, выдающийся архитектор, один из основателей Союза архитекторов Чувашии. В 1948-1965 годах был главным архитектором г. Чебоксары, заместителем начальника Управления по делам архитектуры при Совете Министров Чувашской АССР, архитектором института «Чувашгражданпроект». Автор проектов жилых и общественных зданий, построенных в Чебоксарах: МВД республики, администрации города, Чувашского государственного театра кукол, Государственного русского драматического театра, жилых домов, формирующих центральную часть столицы республики.

1915 — в с. Ишаки Чебоксарского уезда (ныне Чебоксарского района) родился Петр Осипович Кондратьев, один из первых чувашских оркестровых музыкантов, известный фаготист. С 1946 года свыше 40 лет работал артистом оркестра МХАТа, играл также в составе оркестров Большого театра СССР, Театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, Московского государственного симфонического оркестра.

1917 — в с. Большие Арабузи Буинского уезда (ныне с. Первомайское Батыревского района) родился Василий Иванович Давыдов-Анатри, народный поэт Чувашской АССР, заслуженный работник культуры Чувашской АССР и РСФСР, почетный гражданин города Чебоксары. Работал редактором Первомайской районной газеты «Коммунар», заместителем председателя Комитета радиоинформации при Совете Министров республики, старшим редактором Чувашского книжного издательства. Известен как поэт-песенник, прозаик, публицист. Его именем названы улица в Чебоксарах и библиотека в г. Новочебоксарске.

1917 — в д. Этивай-Нуры Козьмодемьянского уезда (ныне Горномарийского района Республики Марий Эл) родился Виктор Александрович Ходяшев, заслуженный деятель искусств Чувашской АССР и РСФСР. В год рождения будущего композитора семья переехала в Чебоксары, где прошла вся его жизнь. Автор множества произведений в классических жанрах и формах. Создал музыку более чем к 50 спектаклям. Именем В. Ходяшева и его жены Доры Самойловны названа Чебоксарская музыкальная школа № 4.

1941 — благодаря героическим усилиям трудового коллектива эвакуированных в Чебоксары цехов Харьковского электромеханического завода из 295 привезенных станков 230 запущены в эксплуатацию. Электроаппаратный завод № 654, работая круглосуточно, приступил к производству электротехнических аппаратов для авиационной и танковой промышленности, Военно-Морского Флота. В 1944 году за успешное выполнение задания правительства по обеспечению аппаратурой авиационной и танковой промышленности завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени.