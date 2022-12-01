В Чувашии намерены проводить ярмарки молодых изобретателей и развивать научное волонтерство

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Пристальное внимание к научному сообществу со стороны руководства республики не случайно. По сути, от молодых ученых сегодня зависит технологический прорыв страны. Фото Максима Васильева

Для идеи важен потребитель…

Ситуация сейчас такова, что стране необходимо работать на импортозамещение, развивать собственную приборную базу, стремиться к созданию своего технологического уклада. На это сегодня должны быть заточены все институты власти и все общество. И, главное, такой суверенитет не построить без хорошей научной базы, — говорил Президент России на конгрессе молодых ученых, прошедшем еще в начале декабря в сочинском «Сириусе». Об этом шла речь и на недавней встрече Главы Чувашии с молодыми учеными нашего региона.

Как уже сообщала «СЧ» в прошлом номере, весь свет молодой научной мысли республики собрался в Чувашском государственном институте гуманитарных наук. Здесь была организована выставка достижений наших ученых, которую посетил и Олег Николаев. И это был не просто мимолетный осмотр научных идей и открытий, а диалог о том, как сделать так, чтобы представленные идеи и разработки приносили реальную пользу республике и стране.

КСТАТИ
По данным Минобразования Чувашии, для привлечения молодежи к научной и исследовательской деятельности в республике ежегодно проводятся научные мероприятия, конкурсы «Аспирант года», «Лучший молодой ученый», фестиваль молодых преподавателей вузов «Открытая лекция». Утвержден и региональный план мероприятий по проведению Десятилетия науки и технологий.

Макет мехатронного профилографа, который был полностью собран на машиностроительном факультете ЧГУ имени И.Н. Ульянова, представила ассистент кафедры технологии машиностроения, руководитель студенческой секции «Механика машин» Алена Федорова. Этот компактный и мобильный прибор автоматически измеряет профиль поверхности, получает некое «облако» точек, по которому можно построить 3D-модель. Причем аналогов, по словам молодого ученого, в настоящее время нет, уже получены три патента на изобретение для ряда модификаций.

«Где может использоваться метод и само устройство? Наши промышленные предприятия знают про это?» — поинтересовался Глава Чувашии.

«Программное обеспечение позволяет контролировать показатели почвенного покрова в земледелии, листовых изделий в машиностроении, дорожного полотна в дорожно-строительном хозяйстве», — рассказала автор методики. На сегодня проведены полевые испытания в сельхозкооперативе Моргаушского района. Изобретение совершенствуется, чтобы масштабировать его и в других отраслях.

Аспирант, практикующий ветеринар и преподаватель Александр Попов считает, что успех молодого ученого зависит от его упорства и трудолюбия, хорошего наставника и поддержки. Фото Максима Васильева

Коллега Алены Федоровой — старший преподаватель кафедры электрических и электронных аппаратов факультета энергетики и электротехники ЧГУ Виктор Петров показал разработку нового поколения серии установочных автоматических выключателей на токи до 1000А для импортозамещения электрооборудования в наукоемких производствах. Это совместная работа научного коллектива университета и инженеров электроаппаратного завода.

«Устройства обладают уникальными характеристиками и предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузках и недопустимых снижениях напряжения. Могут использоваться на энергообъектах морской и наземной техники, в том числе в районах Мирового океана, Арктики и Антарктики…», — разъяснил кандидат технических наук, к слову, стипендиат Правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям модернизации российской экономики. Виктор рассказал не только о том, что удалось реализовать вместе с коллегами, но и о дальнейших планах. Сейчас, например, идет не менее интересная работа над созданием низкопрофильных промежуточных реле.

Привлекла внимание руководителя региона и программа «Умный дом» от Чебоксарского кооперативного института, о которой рассказал доцент кафедры экономики и информационных технологий Андрей Никитин. В разработке «трека» принимали участие еще и талантливые студенты вуза. Итог своего совместного труда программисты представили на Всероссийском хакатоне и заняли второе место. «Нужно продумать, как внедрить вашу идею «Умного дома» в жизнь», — посоветовал не останавливаться на достигнутых успехах Олег Алексеевич, заметив, что это весьма перспективное направление. Ведь подобные технологии уже используются в «Новом городе» Чебоксар, может и разработки молодых «айтишников» возьмут на вооружение.

Заинтересовали руководство республики и достижения ученых Чувашского государственного аграрного университета. Ассистент кафедры транспортно-технологических машин и комплексов инженерного факультета, автор 22 научных статей и одного патентного изобретения Вадим Никитин представил многовариантный малогабаритный капустоуборочный комбайн. Над установкой, которую можно использовать в небольших хозяйствах, Вадим и другие молодые новаторы трудились не один год: совершенствовали, испытывали агрегат непосредственно на уборке урожая в Чувашии, Марий Эл, Ульяновской области, причем собирали технику своими руками в гараже.

Программно-аппаратный комплекс «Гемоскан», который в перспективе может стать незаменимым помощником в ветеринарных исследованиях и позволит точнее ставить диагнозы больным животным, презентовал ассистент кафедры эпизоотологии, паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы факультета ветеринарной медицины и зоотехнии Александр Попов. «Микроскоп подключается к компьютеру или даже телефону, где установлено специальное приложение, на устройстве отображается микрофотография, и искусственный интеллект сам проводит дифференцировку и подсчет клеток крови…», — объяснил принцип работы Александр. И если предыдущие разработки, представленные на выставке, были вне конкуренции, то тут аналоги имеются, в том числе и в России, сообщил изобретатель. Однако комплекс, созданный молодыми учеными — выпускниками и сотрудниками Чувашского ГАУ, собран из отечественных материалов и стоит на порядок дешевле. Сейчас команда работает над тем, чтобы найти больше клиентов и увеличить объем тестирований.

НАПОМНИМ
2022 — 2031 годы объявлены Президентом страны Владимиром Путиным Десятилетием науки и технологий. Цель — привлечь в науку молодежь, направить потенциал и усилия исследователей, ученых и разработчиков на решение важных задач для страны и повысить доступность информации о достижениях российской науки для граждан.

Однако с этим, как оказалось, у молодых ученых возникают проблемы. Когда Глава республики спрашивал, налажено ли взаимодействие с местными производствами, некоторые исследователи признавались, что испытывают трудности с тем, чтобы найти индустриальных партнеров в Чувашии, что проще найти их в Марий Эл, Татарстане и других регионах. И тут есть о чем задуматься и местным производителям, и властям.

Представлены были и другие проекты, в том числе и социально-гуманитарные, по педагогике, психологии и другим направлениям. Познакомившись с работами молодых ученых, Олег Николаев подытожил, что для продвижения любой значительной идеи важно, чтобы у нее был свой потребитель, который ее апробирует, испытает, покажет ее эффективность, а дальше будет ее использовать и масштабировать. А потому научному сообществу нужно активнее взаимодействовать с бизнесом, предприятиями, особенно машиностроительными, электротехническими, химическими, аграрными, а также IT-организациями. И в этот процесс необходимо включиться всем заинтересованным сторонам, обратил внимание Глава республики.

«У нас есть перспективы, создана достаточно хорошая база. Санкции открыли новые возможности. Остается только дерзать!» — напутствовал молодых ученых Олег Николаев, посулив им всяческую поддержку.

В свою очередь руководитель Минобразования Чувашии Дмитрий Захаров пообещал взять на себя организацию так называемых ярмарок достижений наших молодых ученых, чтобы об их работах и изобретениях знало как можно больше наших предприятий. Также в рамках Десятилетия науки и технологий в республике намерены развивать научное волонтерство. Предполагается, что в это масштабное движение, которое обещает максимально активизировать научную деятельность, войдут школы и вузы, научное сообщество и ведущие предприятия региона.

Опубликовано: 19 декабря 2022 г.


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