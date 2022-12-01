В Чувашии намерены проводить ярмарки молодых изобретателей и развивать научное волонтерство

Для идеи важен потребитель…

Ситуация сейчас такова, что стране необходимо работать на импортозамещение, развивать собственную приборную базу, стремиться к созданию своего технологического уклада. На это сегодня должны быть заточены все институты власти и все общество. И, главное, такой суверенитет не построить без хорошей научной базы, — говорил Президент России на конгрессе молодых ученых, прошедшем еще в начале декабря в сочинском «Сириусе». Об этом шла речь и на недавней встрече Главы Чувашии с молодыми учеными нашего региона.

Как уже сообщала «СЧ» в прошлом номере, весь свет молодой научной мысли республики собрался в Чувашском государственном институте гуманитарных наук. Здесь была организована выставка достижений наших ученых, которую посетил и Олег Николаев. И это был не просто мимолетный осмотр научных идей и открытий, а диалог о том, как сделать так, чтобы представленные идеи и разработки приносили реальную пользу республике и стране.

КСТАТИ По данным Минобразования Чувашии, для привлечения молодежи к научной и исследовательской деятельности в республике ежегодно проводятся научные мероприятия, конкурсы «Аспирант года», «Лучший молодой ученый», фестиваль молодых преподавателей вузов «Открытая лекция». Утвержден и региональный план мероприятий по проведению Десятилетия науки и технологий.

Макет мехатронного профилографа, который был полностью собран на машиностроительном факультете ЧГУ имени И.Н. Ульянова, представила ассистент кафедры технологии машиностроения, руководитель студенческой секции «Механика машин» Алена Федорова. Этот компактный и мобильный прибор автоматически измеряет профиль поверхности, получает некое «облако» точек, по которому можно построить 3D-модель. Причем аналогов, по словам молодого ученого, в настоящее время нет, уже получены три патента на изобретение для ряда модификаций.

«Где может использоваться метод и само устройство? Наши промышленные предприятия знают про это?» — поинтересовался Глава Чувашии.

«Программное обеспечение позволяет контролировать показатели почвенного покрова в земледелии, листовых изделий в машиностроении, дорожного полотна в дорожно-строительном хозяйстве», — рассказала автор методики. На сегодня проведены полевые испытания в сельхозкооперативе Моргаушского района. Изобретение совершенствуется, чтобы масштабировать его и в других отраслях.

Коллега Алены Федоровой — старший преподаватель кафедры электрических и электронных аппаратов факультета энергетики и электротехники ЧГУ Виктор Петров показал разработку нового поколения серии установочных автоматических выключателей на токи до 1000А для импортозамещения электрооборудования в наукоемких производствах. Это совместная работа научного коллектива университета и инженеров электроаппаратного завода.

«Устройства обладают уникальными характеристиками и предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузках и недопустимых снижениях напряжения. Могут использоваться на энергообъектах морской и наземной техники, в том числе в районах Мирового океана, Арктики и Антарктики…», — разъяснил кандидат технических наук, к слову, стипендиат Правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям модернизации российской экономики. Виктор рассказал не только о том, что удалось реализовать вместе с коллегами, но и о дальнейших планах. Сейчас, например, идет не менее интересная работа над созданием низкопрофильных промежуточных реле.

Привлекла внимание руководителя региона и программа «Умный дом» от Чебоксарского кооперативного института, о которой рассказал доцент кафедры экономики и информационных технологий Андрей Никитин. В разработке «трека» принимали участие еще и талантливые студенты вуза. Итог своего совместного труда программисты представили на Всероссийском хакатоне и заняли второе место. «Нужно продумать, как внедрить вашу идею «Умного дома» в жизнь», — посоветовал не останавливаться на достигнутых успехах Олег Алексеевич, заметив, что это весьма перспективное направление. Ведь подобные технологии уже используются в «Новом городе» Чебоксар, может и разработки молодых «айтишников» возьмут на вооружение.

Заинтересовали руководство республики и достижения ученых Чувашского государственного аграрного университета. Ассистент кафедры транспортно-технологических машин и комплексов инженерного факультета, автор 22 научных статей и одного патентного изобретения Вадим Никитин представил многовариантный малогабаритный капустоуборочный комбайн. Над установкой, которую можно использовать в небольших хозяйствах, Вадим и другие молодые новаторы трудились не один год: совершенствовали, испытывали агрегат непосредственно на уборке урожая в Чувашии, Марий Эл, Ульяновской области, причем собирали технику своими руками в гараже.

Программно-аппаратный комплекс «Гемоскан», который в перспективе может стать незаменимым помощником в ветеринарных исследованиях и позволит точнее ставить диагнозы больным животным, презентовал ассистент кафедры эпизоотологии, паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы факультета ветеринарной медицины и зоотехнии Александр Попов. «Микроскоп подключается к компьютеру или даже телефону, где установлено специальное приложение, на устройстве отображается микрофотография, и искусственный интеллект сам проводит дифференцировку и подсчет клеток крови…», — объяснил принцип работы Александр. И если предыдущие разработки, представленные на выставке, были вне конкуренции, то тут аналоги имеются, в том числе и в России, сообщил изобретатель. Однако комплекс, созданный молодыми учеными — выпускниками и сотрудниками Чувашского ГАУ, собран из отечественных материалов и стоит на порядок дешевле. Сейчас команда работает над тем, чтобы найти больше клиентов и увеличить объем тестирований.

НАПОМНИМ 2022 — 2031 годы объявлены Президентом страны Владимиром Путиным Десятилетием науки и технологий. Цель — привлечь в науку молодежь, направить потенциал и усилия исследователей, ученых и разработчиков на решение важных задач для страны и повысить доступность информации о достижениях российской науки для граждан.

Однако с этим, как оказалось, у молодых ученых возникают проблемы. Когда Глава республики спрашивал, налажено ли взаимодействие с местными производствами, некоторые исследователи признавались, что испытывают трудности с тем, чтобы найти индустриальных партнеров в Чувашии, что проще найти их в Марий Эл, Татарстане и других регионах. И тут есть о чем задуматься и местным производителям, и властям.

Представлены были и другие проекты, в том числе и социально-гуманитарные, по педагогике, психологии и другим направлениям. Познакомившись с работами молодых ученых, Олег Николаев подытожил, что для продвижения любой значительной идеи важно, чтобы у нее был свой потребитель, который ее апробирует, испытает, покажет ее эффективность, а дальше будет ее использовать и масштабировать. А потому научному сообществу нужно активнее взаимодействовать с бизнесом, предприятиями, особенно машиностроительными, электротехническими, химическими, аграрными, а также IT-организациями. И в этот процесс необходимо включиться всем заинтересованным сторонам, обратил внимание Глава республики.

«У нас есть перспективы, создана достаточно хорошая база. Санкции открыли новые возможности. Остается только дерзать!» — напутствовал молодых ученых Олег Николаев, посулив им всяческую поддержку.

В свою очередь руководитель Минобразования Чувашии Дмитрий Захаров пообещал взять на себя организацию так называемых ярмарок достижений наших молодых ученых, чтобы об их работах и изобретениях знало как можно больше наших предприятий. Также в рамках Десятилетия науки и технологий в республике намерены развивать научное волонтерство. Предполагается, что в это масштабное движение, которое обещает максимально активизировать научную деятельность, войдут школы и вузы, научное сообщество и ведущие предприятия региона.