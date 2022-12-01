Депутат Луговой — за хмелеводство

В Госдуме РФ подвели итоги агропромышленного года. Перед депутатами выступил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Отмечено, что доктрина продовольственной безопасности будет исполнена по зерну, мясу, рыбе, маслу и сахару. По овощам приближаемся к нужным результатам, а с обеспеченностью молоком поможет Беларусь.

Как пишет казанское интернет-издание «Бизнес Online», представитель ЛДПР Андрей Луговой высказался о развитии хмелеводства. По его словам, усилиями транснациональных корпораций эта отрасль в стране долгое время не развивалась. Однако если раньше хмель закупался в Германии и Чехии, сегодня на такой вариант рассчитывать не приходится. При этом в России под хмелеводство отведено только 200 га в Чувашии, а для обеспечения безопасности в этом вопросе необходимо 4000 га. Также есть сложности и с виноделием. «Сегодня рекламировать это не позволяет Минздрав. Мы что — вино не пьем? Все пьют, я с этой трибуны об этом говорю», — заявил представитель ЛДПР.

Между тем, ученые Чувашского научно-исследовательского института сельского хозяйства совместно с Алтайским государственным университетом намерены через три года внедрить новый посадочный материал хмеля. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов. По его словам, методика ученых предполагает использование технологии клонального микроразмножения, что дает возможность получать несколько тысяч оздоровленных растений в течение года. На сегодня уже апробировано 150 образцов.