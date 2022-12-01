Школьная жизнь в ярких тонах

Чтобы ученикам интересно училось, а учителям комфортно работалось

В кабинет директора чебоксарской школы № 2 имени Героя Советского Союза В.И. Урукова нас не вызывали. Мы туда пришли сами, и аккурат накануне знаменательного события — 90-летия со дня основания этого образовательного учреждения. Ведь образцово-показательные гимназии и лицеи часто на виду и на слуху, а нам хотелось узнать, чем живет самая обычная «микрорайонная» школа.

Впрочем, как оказалось, вторая школа далеко не заурядная. Во-первых, она старейшая в городе, а во-вторых, здесь есть свои значимые достижения и «изюминки». В фойе нас встречала выставка новогодних детских поделок со снежинками, снеговиками, всевозможными елочными украшениями и игрушками, словно сошедшими со страниц зимней сказки. А возле всего этого ярмарочного разноцветия собралась любопытная толпа ребятишек. Заметив гостей, все, конечно, поздоровались. Приветливо встретили нас и учителя, и директор школы Марина Михалева. По пути в приемную мы заметили в коридоре девушек, репетирующих возле зеркал танец. «К юбилею школы готовят номер…», — подмигнув, объяснила Марина Владимировна.

Досье Летом 1932 года на берегу Волги по улице Чувашской (ныне это улица Константина Иванова) открылась двухэтажная школа № 2 и называлась она «Чебоксарская фабрично-заводская десятилетка имени Максима Горького» (в последующем здание передадут Школе юнг, затем здесь временно расположится Чувашский кадетский корпус). Это было первое кирпичное здание школы в городе. В первый год школа набрала 15 классов. Просторные светлые кабинеты приняли более 600 учащихся. В 1983 году школа переехала в новое здание на улице Афанасьева.

В эту школу она пришла работать сразу после окончания института. Даже не верится ей теперь, что с тех пор пролетел 31 год! А в следующем году будет 10 лет, как Марина Михалева стоит у руля этого большого корабля знаний. Ведь вторая школа сейчас — одна из самых крупных в городе, здесь обучаются в две смены свыше полутора тысяч детей, и такого количества учеников еще не было за всю ее историю.

«Наверняка непросто руководить большой школой?» — спросили мы директора. «Это сложная, очень ответственная и вместе с тем почетная миссия, — согласилась она. — Но, как говорится, талант побеждает в игре, а команда выигрывает чемпионаты. А у меня сложился просто замечательный коллектив, на который можно положиться. Мы всегда стараемся поддержать друг друга, любые сложные мероприятия нас сплачивают, а неудачи — закаляют. Мы дружные, и те, кто приходит к нам из других школ, сразу обращают на это внимание».

Вторая школа, по словам Марины Владимировны, всегда была заполнена детьми, даже в самые сложные периоды демографических ям здесь стоял шум и гам. И эти стены связали уже несколько поколений. «У нас учатся внуки тех, кто обучался когда-то в старом здании второй школы на улице Константина Иванова. И что особенно приятно, ведут своих чад именно к нам со словами «а у вас по-прежнему хорошо и уютно», — заметила руководитель учреждения.

В прежнем здании учреждения, открытом в 1932 году, учился когда-то Виталий Уруков. Он вырос настоящим патриотом и погиб в бою за четыре месяца до Великой Победы, не ведая, что ему присвоят звание Героя Советского Союза, а спустя десятилетия его имя будет гордо носить родная школа. Там же за партой когда-то сидела и маленькая девочка Надя перед поступлением в Пермское хореографическое училище. Кто бы мог подумать, что прилежная и скромная ученица станет яркой звездой балета Надеждой Павловой. Есть среди выпускников и генералы, и известные физики, но и простыми тружениками гордится школа.

Марина Михалева, директор чебоксарской школы № 2: «Педагог в нашей школе — ни в коем случае не консультант, а учитель с большой буквы. Он не сдвинется с темы, пока не научит, и никогда не откажет воспитаннику в помощи. Учитель, как адвокат ученика: переживает за него, развивает в нем его лучшие стороны, создает такую мотивацию, которая будет вдохновлять ребенка и двигать его только вперед — к успеху…»

Преемственность поколений — своего рода уже традиция. Тут до сих пор работают те, кто начинал свой учительский труд в старом здании. 48 лет из 51 года трудовой деятельности посвятила второй школе учитель начальных классов Римма Ксенофонтова, к которой мы на минуточку заглянули на урок во время экскурсии по школе.

«С первых дней, как приступила к работе, хожу в эту школу как к себе домой. Потому что здесь встречают меня добрые и уважаемые люди, настоящие друзья, высокие профессионалы, любимые ученики», — призналась она. А на вопрос, какие условия нужны учителю, чтобы ему работалось комфортно, Римма Петровна ответила: «Какой бы современной и красивой школа ни была, главное — это доброе отношение».

«И у нас это принято, начиная с руководителя, — добавила опытный педагог. — Директор не просто здоровается и проходит мимо, она всегда интересуется, как дела, что нового, какие заботы. Как не любить такую школу? Ноги сами сюда ведут…»

Вот и Марина Владимировна призналась, что какое бы ни было с утра настроение, переступая порог школы она всегда с улыбкой приветствует коллег и учеников, ведь доброе начало — отличный задел на успешную работу.

А что думают ученики, почему им нравится учиться во второй школе? — спросили мы у ребят из 4 «Б» класса. Девочки говорили, что здесь самые хорошие и добрые учителя. А мальчики весьма хвалили буфет и столовую, особенно куриные котлетки, вкусные супы и, конечно, пирожки — сладкие, с капустой, с мясом. «Правду говорят, все сметают!» — подтвердила нам потом завпроизводством школьной столовой Евгения Прокурова.

Ну а среди мероприятий всем без исключения нравятся «цветные дни»: это когда вся школа принаряжается в определенный цвет настроения. Например, когда мы пришли, цвет настроения был зеленым: учителя и ученики, соблюдая деловой дресс-код, добавляли к своему костюму какой-то элемент зеленого цвета — галстук, брошь, заколку, бантик. Получается оригинально, и как элемент игры очень нравится детям. Обожают ребята веселые старты и концерты. Кстати, и 4 «Б» готовит номер в подарок к юбилею школы. «С нас песня!» — по секрету сказали ребята…

«Сейчас строятся новые школы — большие, современные и оснащенные по последнему слову техники. Ощущаете конкуренцию?» — возобновили мы разговор с директором, продолжив путешествие по «стране знаний».

«Ну конечно, — без обиняков ответила она. — У нас обычная школа, куда стекаются дети со всего микрорайона. Мы изо всех сил стараемся, чтобы у нас было светло, уютно, интересно. И в то же время понимаем, что и эти стены, которым пошел уже пятый десяток, нуждаются в хорошем ремонте. Поэтому очень надеемся в 2024 году попасть в программу модернизации образовательных учреждений. Было бы здорово, если бы в свое очередное десятилетие школа вошла в обновленном облике. Мы сохраним наш крепкий коллектив, лучшие традиции, но это уже будет совершенно новый этап нашей школьной жизни…»

Конечно, главная забота школы в том, чтобы дети получали качественное образование, росли успешными, конкурентными. Но не менее важно и физическое развитие, считает директор. А потому здешние ученики активно занимаются спортом, участвуют в турнирах Школьной хоккейной лиги. Между прочим, самая первая команда была собрана из ребят, которые не совсем успешно учились и имели проблемы с поведением. Но после того, как юноши по-настоящему увлеклись хоккеем, они и в учебе подтянулись, и экзамены хорошо сдали.

«Ребята стали настоящими любимчиками школы, а с каким задором выступали на льду! Первые игры мы ездили смотреть всем педагогическим коллективом. Это было что-то!» — довольна успехами воспитанников Марина Михалева. Гордится вторая школа и своим уникальным залом самбо — по словам директора, самым лучшим в республике. Пятый год учреждение участвует во Всероссийском проекте «Самбо — в школу!» и имеет свои спортивные достижения.

«Спорт — это мощная воспитательная сила, — уверена Марина Владимировна. — Потому что ребята приходят к нам разные, кого-то тянет на улицу, которая влияет на них порой отрицательно. И если вовремя не направить их энергию в правильное русло, детей можно потерять. Думаю, у спорта есть все возможности воспитать настоящую личность».

Важно, что и патриотизм здесь далеко не пустое слово. И хотя в школе нет своего музея боевой славы, ученики от мала до велика знают, например, что весь выпуск 1941 года вместе с тогдашним директором ушел на фронт, что директор пропал без вести, а ребята почти все погибли на полях сражений. В этом году в школе открылась выставка «Память поколений», посвященная настоящим героям. Учителя истории уже готовят экскурсионную группу из числа учеников каждой параллели, чтобы дети сами могли проводить экскурсии и рассказывать своим ровесникам и гостям школы об отважных земляках.