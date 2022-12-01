Задолженность по зарплате на предприятиях Чувашии снизилась в два с лишним раза

Три стороны социального партнерства

Количество обращений граждан республики о взыскании задолженности по заработной плате в период с 1 декабря 2021 года до той же даты 2022 года сократилось с 836 до 340. То есть более чем вдвое, констатировалось на состоявшемся вчера заседании Межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальной занятости при Главе Чувашской Республики.

Информацию представил руководитель Государственной инспекции труда — главный государственный инспектор труда в Чувашской Республике Алексей Метелкин. В сравнении с началом текущего года задолженность по состоянию на 1 декабря снизилась на 87%, или на 3,6 млн рублей, составив (в одной организации) 545 тыс. рублей перед 13 работниками. На 1 января 2022 года в 4 организациях объем задолженности составлял 4,18 млн рублей перед 72 работниками. В результате совместных усилий с органами прокуратуры, Следственного комитета и органами исполнительной власти республики 738 работникам выплачена незаконно задержанная заработная плата в общей сумме 28,8 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы республики, в рамках заседания заключено трехстороннее Соглашение о социальном партнерстве на 2023–2025 годы между Кабинетом министров Чувашии, Союзом «Региональное объединение работодателей Чувашской Республики» и Союзом «Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф». Документ подписали Глава республики Олег Николаев, председатель Регионального объединения работодателей Игорь Кустарин и председатель Чувашрессовпрофа Анатолий Коршунов. Глава Чувашии отметил, что данное соглашение расширяет обязательства органов власти, защитников трудящихся и объединений работодателей в сфере социально-экономического развития региона.

Документ устанавливает ключевые принципы социально-трудовых отношений на ближайшие три года и прямо затрагивает интересы более чем 600 тыс. граждан, занятых в различных секторах экономики и социальной сферы. «В новое соглашение включено 65 новых изменений и дополнений. Это повысило качество соглашения. При этом сохранены те обязательства, которые нарабатывались годами и оправдали себя в рамках реализации предыдущего документа», — сказал Анатолий Коршунов.

«Главное направление нашей деятельности — это обеспечение поступательного развития всех сфер жизнедеятельности, прежде всего экономики. Наше взаимодействие сконцентрировано именно там, где есть риски нарушения прав работников, — подчеркнул Олег Николаев. — Правительство республики со своей стороны делает все, чтобы у работодателей были все возможности для развития, реализации инвестиционных проектов, которые позволяют модернизировать производство. В связи с этим появляются иные условия труда работников. В части модернизации мы активно оказываем формы поддержки по всем отраслям экономики. Во время пандемии коронавируса и с введением санкций эти меры поддержки расширялись и углублялись».

На сегодня в республике уже реализовано более 260 мер поддержки крупных системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса, социального предпринимательства и граждан, что позволило стабилизировать ситуацию и фиксировать постепенное улучшение экономических условий деятельности. Реализация мер по поддержке занятости населения способствовала восстановлению численности работающего населения до допандемийных значений.

Глава Чувашии особое внимание также уделил взаимодействию сторон в рамках поддержки института самозанятых. «Самозанятые занимают все большее место в экономике. Исходя из структуры населенности республики они, как правило, представлены в сельских территориях. В этом направлении и дальше будем работать», — сказал Олег Николаев.

Кстати По данным Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике, с момента введения налога на профессиональный доход на 1 декабря количество лиц, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых, составило 47217 человек, в том числе непосредственно осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики, — 34844 человека. При этом 37443 человека, или 79,3% самозанятых граждан впервые легализовали свою деятельность путем регистрации в качестве плательщиков налога на профессиональный доход. Суммарный доход, задекларированный самозанятыми гражданами, превысил 6,7 млрд рублей, сумма начисленного налога на профессиональный доход составила 247 млн рублей, уплачено 237 млн рублей.

Особое место в соглашении уделено созданию благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности, повышению конкурентоспособности российских товаров, услуг, росту производительности труда, человеческого капитала. Отмечено, что у работника должна быть возможность реализоваться в профессии, применять свои знания, навыки, свое мастерство, повышать квалификацию, осваивать новые компетенции, необходимые для модернизации производства. При этом каждый человек должен чувствовать себя защищенным как в плане социальных гарантий, так и с точки зрения безопасности и охраны труда, а его работа — достойно, справедливо оплачиваться.