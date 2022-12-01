«Серебряный» волонтер , несмотря на почтенный возраст, осваивает профессию швеи

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Вместе со студентами Алатырского технологического колледжа пенсионерка Зоя Бусоргина шьет теплые толстовки для мобилизованных защитников Родины. Сама Зоя Витальевна очень рада тому, что даже на пенсии помогает своей стране. Также в рамках акции «Солдату с любовью», которую запустили пенсионеры Алатырского центра социального обслуживания населения, неравнодушные бабушки передали воинам-землякам несколько партий шерстяных носков. Теплые вещи уже привезли защитникам Родины.

Опубликовано: 15 декабря 2022 г.


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