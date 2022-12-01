«Серебряный» волонтер , несмотря на почтенный возраст, осваивает профессию швеи

Вместе со студентами Алатырского технологического колледжа пенсионерка Зоя Бусоргина шьет теплые толстовки для мобилизованных защитников Родины. Сама Зоя Витальевна очень рада тому, что даже на пенсии помогает своей стране. Также в рамках акции «Солдату с любовью», которую запустили пенсионеры Алатырского центра социального обслуживания населения, неравнодушные бабушки передали воинам-землякам несколько партий шерстяных носков. Теплые вещи уже привезли защитникам Родины.
Опубликовано: 15 декабря 2022 г.
Читайте также:
Юлия Чичерина выступила в Реабилитационном центре для детей в Чебоксарах
В Красноармейском районе из магазина украли ящик для пожертвований
Женское лицо республики
В Чувашии создан штаб помощи пожилым людям
Волонтеры-медики доставляют пожилым людям продукты и лекарства
Алексей Ладыков: «Участники мобильных групп окажут помощь и содействие всем нуждающимся чебоксарцам»
Волонтерам помогут средствами защиты и выделят проездные
Предприятия Чувашии оказывают серьезную помощь волонтерам и медикам