Нидерландская звезда «Спартака» узнал о Вурнарах

Нидерландский полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес поучаствовал в тесте на правильное произношение названий российских команд.

Для большей объективности ему подсунули названия клубов из низших дивизионов и даже любительской лиги отечественного футбола — то есть тех, которые еще не на слуху.

Одна из первых команд, название которой должен был прочитать Промес, — «Химик-Август» из Вурнар, дебютировавший в профессиональном футболе в нынешнем сезоне. И клуб, и наименование чувашского поселка Промес озвучил почти без акцента и верно расставив ударения. И если не видеть говорящего, может сложиться впечатление, что это наш соотечественник. Будет здорово, если для «Химика-Августа» данная акция станет не только пиаром, но и хорошей приметой, а Промесу доведется сыграть в Вурнарах…

В целом поклонники высоко оценили способность легионера читать на русском языке. Не обошлось, правда, без курьеза. Название медийной команды «2Drots», которая произносится все же как «Ту Дротс», спартаковец озвучил и как «Два Дротс».

30-летний Промес перешел в «Спартак» из нидерландского «Твенте» в 2014 году. Здесь он играл четыре года и стал чемпионом России. Потом он перешел в испанскую «Севилью», оттуда — в нидерландский «Аякс». В 2021 году вернулся в «Спартак». Россию он считает своим домом, ко многим знакомым, невзирая на статус, обращается словом «братуха», отпуск также проводит в нашей стране.