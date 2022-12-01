Лесоохрана Чувашии получила 78 радиостанций

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в регион поступило 78 портативных радиостанций, сообщили в Минприроды Чувашии. Новое оборудование удалось докупить благодаря сэкономленным средствам в результате торгов на закупку противопожарной техники.
Рации были приобретены для нужд специализированных учреждений лесного хозяйства, осуществляющих охрану природы от пожаров. Новая техника позволит молниеносно реагировать на возникающие возгорания и обеспечит качественную коммуникацию. Приборы выдают хороший сигнал в лесной зоне, надежны и просты в обращении.

Опубликовано: 14 декабря 2022 г.


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