За повторную пьяную езду у жителя Чувашии конфисковали автомобиль

У осужденного за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения не только изъяли права, но и конфисковали авто в доход государства.

Прокуратура Чебоксарского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Он признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Тогда ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на один год и восемь месяцев.

Правда, этот факт не стал для него уроком. И осенью этого года, после распития спиртных напитков у знакомых в селе Ишлеи, мужчина вновь сел за руль своего автомобиля марки ВАЗ-2110 и, как ни в чем не бывало, поехал в Чебоксары. Однако бдительные сотрудники ГБДД пресекли безответственные действия водителя — правонарушитель далеко не уехал. Благодаря этому удалось избежать трагедии на дороге.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде обязательных работ на срок 220 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года и шесть месяцев. Кроме того, по требованию прокуратуры автомобиль злоумышленника конфискован в доход государства.

Как пояснили в прокуратуре, возможность конфискации автомобиля у водителей, повторно севших за руль своего автомобиля в состоянии опьянения, появилась в Уголовном кодексе РФ в июле 2022 года, и данный случай в республике является одним из первых.

Константин Романов

Не так давно лишился автомобиля и нарушитель ПДД из райцентра Уяр Красноярского края. Как сообщает «Российская газета», задержанный пьяный водитель уже привлекался к административной ответственности за подобное нарушение. Поэтому местный суд вынес для него суровый приговор — 360 часов обязательных работ, лишение прав на два с половиной года и конфискация автомобиля в пользу государства. Таким образом, отмечают в издании, он стал в России первым, кому после возвращения прав придется покупать новое авто.