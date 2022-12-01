Вышитая карта России снова впечатлила страну

На карте видно, что мы один народ

Нынешним летом она произвела фурор на Петербургском экономическом форуме. А вчера ее презентовали в Москве, в государственном академическом театре «Русская песня». «Какая красота!», «Настоящее рукотворное чудо!», «Эта карта трогает до глубины души», — делились впечатлениями те, кто впервые увидел воочию вышитый шедевр…

Во второе в своей жизни путешествие карта отправилась в конце прошлой недели. В пятницу огромное вышитое полотно свернули в рулон, обернули в пленку и бережно упаковали в специальный ящик. По той же схеме — пленка-ящик — собрали в дорогу и 84 отдельных панно с изображениями регионов страны. Затем в грузовом фургоне в сопровождении сотрудников службы безопасности и специалистов Национального музея карту с «дочками»-панно повезли в столицу России.

Приехали в Москву и вышивавшие ее мастерицы со всех концов страны. Многие из них, кстати, уже вышили или начали вышивать карты своих регионов. «Мы очень рады, что начало, положенное в нашей республике, получает такое яркое продолжение», — отметила по этому поводу министр культуры Чувашии Светлана Каликова.

Перед началом презентации в холле на втором этаже авторы вышивок рассказывали о своих панно почетным гостям. Экскурсия выдалась увлекательной, поэтому само главное действо стартовало с некоторым опозданием. Ведущая церемонии, знаменитый советский и российский диктор Анна Шатилова, отметила: не случайно, наверное, проект зародился в Чувашии — это регион, где очень трепетно относятся к вышивке, бережно хранят народное искусство.

Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что Вышитая карта России — не только экспонат, не только туристический объект, но и хранительница традиций. «Она показывает, насколько многообразна страна и как люди разных национальностей, живущие в ней, умеют объединяться ради общего дела. Через народное искусство мы видим, что мы один народ», — констатировал он.

«Президент страны Владимир Путин говорил — надо сшивать Россию. И разве эта карта не пример того, чего могут добиться люди, объединив усилия, — эмоционально говорила руководитель театра «Русская песня» и амбассадор проекта Надежда Бабкина. — Наша страна богата своими традициями, своей культурой. Поэтому у нас все получилось».

Материальным воплощением культурного наследия народов страны назвал Вышитую карту депутат Госдумы РФ Геннадий Семигин. По его словам, закономерно, что презентация ее прошла в День Конституции России, главного документа страны, который начинается со слов «Мы, многонациональный народ Российской Федерации…»

Но больше всех, пожалуй, волновалась, выходя на сцену, мастерица из ДНР Лидия Задорожная. «Мне очень приятно, что нахожусь здесь, что нас приняли в страну, нас забрали домой, — сказала она. — И мы с такой любовью вышивали фрагмент карты — очень хотелось, чтобы на ней была и наша частичка».

Детали и подробности — в следующем выпуске «СЧ».