В центре соцобслуживания открылась тренировочная квартира для людей с ОВЗ

Поверить в себя и погладить рубашку — этому и многому другому научат в тренировочной квартире

7 декабря в Чебоксарском комплексном центре социального обслуживания населения состоялось открытие тренировочной квартиры «Поверь в себя». Под контролем специалистов люди с ограниченными возможностями, проживающие в таких квартирах, овладевают простейшими бытовыми навыками — учатся готовить пищу, стирать белье, убираться в комнатах.

В центре уже в течение продолжительного времени предоставляют социальную защиту и помощь. Здесь созданы комфортные условия для пожилых людей, инвалидов и семей с детьми. В их распоряжении концертный зал, зал лечебной гимнастики, библиотека, комната психологической разгрузки. Благодаря социальным работникам в центре поддерживается атмосфера доверия, душевной искренности и взаимоуважения.

Теперь в стенах центра появилась тренировочная квартира. И понимать данное словосочетание нужно буквально — в этой квартире тренируются жить самостоятельно люди, которым трудно выполнять самые обыденные бытовые действия. Например, те, у кого нарушен опорно-двигательный аппарат, или перенесшие инсульт. Стоит отметить, что специалисты, работающие с такими людьми, прошли специальное обучение.

«Это точная модель жилого помещения, направленная на социально-бытовую адаптацию граждан с различными видами ограничений жизнедеятельности. Здесь мы всему обучаем — как чайник включить или плиту и даже как сварить суп», — отметила директор центра Ренада Федорова.

Чтобы понять, как это работает, мы заглянули в одну из комнат. Это оказалась обыкновенная спальня с кроватью, шкафом, столом и… гладильной доской. Здесь как раз проводилась учебная глажка постельного белья. Под присмотром психолога в социальной сфере Анны Пушкиной молодая девушка Диана, у которой слабое зрение, уверенно управлялась с горячим утюгом.

«Людям с ограниченными возможностями здоровья зачастую трудно выполнять привычные для нас действия. Например, заправить кровать или помыть посуду. Вот сейчас мы решили попробовать гладить. Учимся безопасному обращению с утюгом, выбору нужного режима для разных видов ткани», — рассказала психолог.

Сама Диана очень рада, что у нее появилась возможность практиковать бытовое самообслуживание: «Здесь есть кухня, ванная, спальня. Учат конкретным навыкам самостоятельной жизни». Кстати, о кухне. Как оказалось, она по-домашнему уютная и светлая. На плите уже закипал чайник. Если бы не работа, с удовольствием бы остался попить чайку.

…На открытие тренировочной квартиры приехала и министр труда и социальной защиты республики Алена Елизарова. Увиденным она осталась довольна: «Это большой проект. Сейчас будем и на площадках районных центров организовывать такие пространства. Они помогут не только людям с ограниченными возможностями здоровья, но и их родным и близким».

При этом руководитель министерства отметила, что подобная практика хорошо себя показала в стенах Кугесьского детского дома-интерната. После наглядных практических занятий дети-инвалиды стали более уверенными в себе и полны решимости вступить в самостоятельную жизнь.

СПРАВКА «СЧ»

«Поверь в себя» будет функционировать по принципу полустационарной тренировочной квартиры, одновременно здесь могут находиться шесть человек. Курс зависит от реабилитационного потенциала — один или два месяца в рамках программы получения социальных услуг.