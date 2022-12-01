Вышитая карта России продолжает удивлять

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Коллекция по мотивам Вышитой карты России будет пополняться. Фото Национального музея

Не просто сувенир

Сувениры Чувашского национального музея под брендом «Вышитая карта России» получили высокую оценку на всероссийском конкурсе «Туристический сувенир», финал которого прошел в минувшее воскресенье в Кирове. Попечительский совет конкурса отметил их специальным дипломом «За объединение регионов России с помощью туристического сувенира».

В линейке фирменной сувенирной продукции, разработанной специально для Вышитой карты России, сейчас представлено с десяток подарочных изделий для туристов с изображением известного экспоната: открытка, сумка-шопер, футболка, толстовка-свитшот, пазл, набор алмазной мозаики, сувенирный камень. Недавно эту коллекцию пополнили новые изделия: шоколадный набор, елочный шар, картина по номерам и свежеиспеченный альбом-каталог «Вышитая карта России», который вышел в свет на прошлой неделе тиражом 1500 экземпляров.

Сувениры «с картой» пользуются большой популярностью у посетителей музея и туристов. Особенно полюбились им пазлы, камень-панно и сумка-шопер. Успех, по словам сотрудников музея, ждет и новую книгу-альбом — уже сейчас на нее поступает много заявок.

Несмотря на то, что на конкурсе в Кирове были представлены сувениры со всей России, памятные подарки из Чувашии не остались без внимания. Сувениры с символикой Вышитой карты России, наоборот, выделялись на общем фоне. «Наши изделия не только внешне привлекательны, они выполняют культурно-образовательную роль, развивают эрудицию, память, моторику. Причем они одинаково интересны как взрослым, так и детям, как жителям Чувашии, так и посетителям музея из других регионов. Туристу приятно вдали от дома увидеть частицу своей малой родины, как было приятно и гостям конкурса, которые с удовольствием искали свой регион, рассматривая наши сувениры, листая книгу», — рассказала научный сотрудник Чувашского национального музея Татьяна Павлова.

Непохожесть на другие туристические сувениры, в конечном счете, и покорила организаторов конкурса — изделия Чувашского национального музея выделили в особую «внеконкурсную» номинацию, отметив их общенациональное, объединяющее значение. Такой, собственно, задумывалась и сама Вышитая карта России.

Сегодня, кстати, Вышитая карта России ненадолго покинет стены Чувашского национального музея. Как уже сообщала «СЧ», она отправится в Москву, где 12 декабря, в День Конституции, предстанет во всей красе, с четырьмя новыми российскими регионами в Московском государственном академическом театре «Русская песня». А к концу следующей недели вышитый шедевр снова можно будет увидеть в залах музея.

КСТАТИ

В следующем году Вышитая карта России станет частью федерального туристического маршрута «Многоликая Россия». Благодаря этому увидеть вживую уникальный экспонат смогут жители из многих уголков страны.

Опубликовано: 8 декабря 2022 г.


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