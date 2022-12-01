Вышитая карта России продолжает удивлять

Не просто сувенир

Сувениры Чувашского национального музея под брендом «Вышитая карта России» получили высокую оценку на всероссийском конкурсе «Туристический сувенир», финал которого прошел в минувшее воскресенье в Кирове. Попечительский совет конкурса отметил их специальным дипломом «За объединение регионов России с помощью туристического сувенира».

В линейке фирменной сувенирной продукции, разработанной специально для Вышитой карты России, сейчас представлено с десяток подарочных изделий для туристов с изображением известного экспоната: открытка, сумка-шопер, футболка, толстовка-свитшот, пазл, набор алмазной мозаики, сувенирный камень. Недавно эту коллекцию пополнили новые изделия: шоколадный набор, елочный шар, картина по номерам и свежеиспеченный альбом-каталог «Вышитая карта России», который вышел в свет на прошлой неделе тиражом 1500 экземпляров.

Сувениры «с картой» пользуются большой популярностью у посетителей музея и туристов. Особенно полюбились им пазлы, камень-панно и сумка-шопер. Успех, по словам сотрудников музея, ждет и новую книгу-альбом — уже сейчас на нее поступает много заявок.

Несмотря на то, что на конкурсе в Кирове были представлены сувениры со всей России, памятные подарки из Чувашии не остались без внимания. Сувениры с символикой Вышитой карты России, наоборот, выделялись на общем фоне. «Наши изделия не только внешне привлекательны, они выполняют культурно-образовательную роль, развивают эрудицию, память, моторику. Причем они одинаково интересны как взрослым, так и детям, как жителям Чувашии, так и посетителям музея из других регионов. Туристу приятно вдали от дома увидеть частицу своей малой родины, как было приятно и гостям конкурса, которые с удовольствием искали свой регион, рассматривая наши сувениры, листая книгу», — рассказала научный сотрудник Чувашского национального музея Татьяна Павлова.

Непохожесть на другие туристические сувениры, в конечном счете, и покорила организаторов конкурса — изделия Чувашского национального музея выделили в особую «внеконкурсную» номинацию, отметив их общенациональное, объединяющее значение. Такой, собственно, задумывалась и сама Вышитая карта России.

Сегодня, кстати, Вышитая карта России ненадолго покинет стены Чувашского национального музея. Как уже сообщала «СЧ», она отправится в Москву, где 12 декабря, в День Конституции, предстанет во всей красе, с четырьмя новыми российскими регионами в Московском государственном академическом театре «Русская песня». А к концу следующей недели вышитый шедевр снова можно будет увидеть в залах музея.

КСТАТИ

В следующем году Вышитая карта России станет частью федерального туристического маршрута «Многоликая Россия». Благодаря этому увидеть вживую уникальный экспонат смогут жители из многих уголков страны.