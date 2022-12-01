В Доме дружбы народов проходит конкурс-выставка «Национальный костюм и современность»

Костюм как урок истории

Мероприятие приурочено к Году культурного наследия народов России. К сожалению, на открытии выставки народу было совсем немного…

А посмотреть здесь было на что. Выставка представляет собой картину нашей многонациональной республики, дает возможность познакомиться с декоративным искусством, национальными костюмами живущих в республике народов. Не только коренных — чувашей, русских, татар, мордвы, марийцев, но и наших новых соседей — армян, азербайджанцев, узбеков, чеченцев. Представленные костюмы рассказывают и об истории ткачества, обрядовости, вышивке, национальных украшениях. Отдельную площадку занимают куклы в национальных костюмах. По ним также можно узнать об истории народов, их традициях, быте.

Над экспонатами выставки работали профессиональные модельеры, реконструкторы одежды, мастера декоративно-прикладного искусства из районов и городов республики, а также представители национально-культурных объединений. Все творческие работы созданы по авторским эскизам и представлены впервые, рассказали в Доме дружбы. Таковы были нынче условия конкурса.

Выставка будет работать до 14 декабря. На закрытии подведут итоги и назовут победителей в пяти номинациях — «Традиционный национальный костюм», «Современный национальный костюм», «Этнографический костюм в реставрации», «Кукла в национальном костюме» и «Авторская кукла в национальном костюме».

К СЛОВУ

Первыми с выставкой познакомились учащиеся чебоксарской средней школы № 49, вторыми — журналисты «СЧ». Почему-то администрация Дома дружбы выставку открыла в 13.00, хотя в приглашениях и пресс-релизах было указано 14. 00. И ни одного автора костюмов на открытии выставки тоже почему-то не было…