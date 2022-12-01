Злоумышленники незаконно использовали сильнодействующие препараты для вывода из запоя

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех участников преступной группы, занимавшейся на территории Чувашии и Мордовии незаконным сбытом сильнодействующих веществ.

Причем аферисты не придумали ничего лучше, как использовать сильнодействующие вещества в качестве средства, избавляющего от алкогольной интоксикации. Доверчивых клиентов они находили в интернете, где размещали объявления о помощи по выводу из запойного состояния.

Как выяснило следствие, одна из фигуранток уголовного дела привозила сильнодействующие препараты из Москвы и передавала их соучастникам для непосредственного сбыта в Чувашской Республике и Республике Мордовия. Таким образом, в незаконной деятельности участники преступной группы, не имея соответствующих лицензий на медицинскую деятельность, летом и осенью 2021 года вводили эти медикаменты клиентам на дому. Их «добрые» дела несли угрозу жизни и здоровью тем, кто обратился к ним за помощью. В ходе предварительного следствия сотрудниками полиции обнаружена и изъята у обвиняемых оставшаяся часть сильнодействующего вещества в размере около 33 граммов.

Примечательно, что двое из участников группы на момент совершения преступлений работали медбратьями в наркологическом диспансере. В настоящее время они уволены с работы. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Чебоксар.