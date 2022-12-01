В Чебоксарах прошли Всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Венец Поволжья»

Венец красоты и грации

На базе спортшколы «Спартак» спортсмены демонстрировали высокий уровень выступлений, а зрители на трибунах их активно поддерживали.

В соревнованиях приняли участие более 800 человек из 17 регионов России, в том числе 163 атлета из нашей республики, а также восемь представителей Беларуси. Турнир проводился в различных возрастных категориях — 12-14 лет, 15-17 лет, 18 лет и старше. Спортсмены выступали в шести дисциплинах — «Индивидуальные выступления», «Смешанные пары», «Трио», «Группа-5», «Танцевальная гимнастика», «Гимнастическая платформа».

Также в состязаниях участвовали молодые дарования от 6 до 11 лет — они бок о бок с профессиональными спортсменами получали соревновательный опыт. Вне зависимости от уровня подготовки, выходя на помост, каждый старался проявить лучшие качества. Ведь спортивная аэробика — это красота, грация, отлаженное взаимодействие в команде. Яркие костюмы и динамичные номера вызвали массу положительных эмоций у зрителей и почетных гостей состязаний.

Хорошие выступления продемонстрировали атлеты из Чувашии в возрастной категории 18 лет и старше — в дисциплине «Индивидуальные выступления» у мужчин они заняли весь пьедестал почета. Золотую награду завоевал Артем Васильев, «серебро» на счету Артема Алексеева, а третье место занял Никита Васильев. А объединившимся в команду триумфаторам индивидуальных соревнований не было равных в номинации «Трио». Также представители Чувашии выиграли золотую медаль в «Гимнастической платформе».

Порадовали местную публику восходящие звездочки спортивной аэробики нашей республики — в дисциплине «Индивидуальные выступления» у мальчиков 2012 года рождения первое место занял Виктор Кошкин, а среди ребят 2013 года рождения «золото» на счету Луки Мельникова. Также представители подрастающего поколения последовали примеру взрослых спортсменов и одержали победу в «Гимнастической платформе». Помимо шести золотых наград, спортсмены из Чувашии завоевали семь серебряных и пять бронзовых медалей.