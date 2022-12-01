В Чебоксарах прошли гастроли Московского театра РОСТА

Безусловная реальность условного искусства

О том, что театр — искусство условное, известно еще с античности, когда для отражения эмоционального состояния героев использовали маски. Глядя на то, как участники древнегреческих трагедий пронзали друг друга копьями или стрелами из лука, публика понимала, что это не по-настоящему. В Московском театре РОСТА, приехавшем в Чебоксары в рамках программы «Большие гастроли» в первых числах декабря, степень условности значительно выше — актеры здесь умудряются сыграть по нескольку ролей за спектакль, раскрываясь за короткий отрезок сценического времени с разных сторон.

«Каникулы Бонифация» (одноименный мультфильм о добром цирковом льве, отправившемся в гости к бабушке, знают все ребята), «Сказки на всякий случай» из произведений современного писателя Евгения Клюева и «Путешествие в счастье» по мотивам популярной пьесы Ульриха Хуба «У ковчега в восемь» — не самые «многолюдные» постановки. Несмотря на довольно длинный список действующих лиц, в каждой занято всего по три-четыре человека.

ЯНИНА КУШТЕВСКАЯ, художник-постановщик спектакля «Каникулы Бонифация»: «Этот спектакль — импрессионизм. Он весь как впечатление, брызжет красками, а краски здесь — реквизит. И при таком буйстве достаточно скромная сцена. Было две главные идеи: сверхидея бытовая и сверхидея художественная. Наш театр ездит во все крупные и маленькие города, играет на больших и малых площадках. Нужно, чтобы спектакль легко перевозился и везде органично смотрелся, чтобы чудо происходило из трех-пяти вот таких старых, доставленных, будто с корабля, кофров. Вторая идея — совместить старый театр и современный театр, в котором много мультимедийных вставок. У нас хорошее оборудование, цеха, звук, свет. В «Каникулах Бонифация» есть и интерактивная игра, и зеркало — гримерный столик, который превращается в экран».

Декораций тоже мало, визуальная картинка лепится почти с нуля, но по мере развития событий понимаешь, что в этом и заключается подлинная театральность. Тут практически нет ничего заранее написанного, сшитого или построенного. По задумке художников Янины Куштевской и Сергея Тимонина, материя ткется буквально на глазах из того, что попадается под руку. Для обозначения места действия в ход идут и гимнастические обручи, похожие на увеличенные до гигантских размеров кольца для попугаев, и ручные фонарики, поблескивающие в темноте подобно светлячкам, и даже кусок целлофана (настолько необычного изображения моря чебоксарцы до сей поры не видели).

Еще одна не менее оригинальная находка: из ящиков, используемых то в качестве пассажирских сидений в поезде (для максимально достоверной передачи вагонной тряски актеры непрерывно раскачиваются из стороны в сторону), то корабельной палубы, вдруг вылетает связка черных воздушных шаров с нарисованными лицами. Чем не ватага веселых негритят, снующих среди пальм и акаций, ловко смастеренных из высоких напольных вешалок? А стоит просунуть руку в длинный рукав самого обычного на первый взгляд пальто, и перед нами уже гибкий слоновий хобот. К финалу все эти разрозненные, казалось бы, элементы сцепляются в единый визуальный образ спектакля, который остается в памяти зрителя не из-за дорогостоящих спецэффектов или впечатляющих размерами конструкций, а потому что он присутствовал при его рождении.

Как результат — повышенная активность воображения и у публики, и у самих актеров, в чьем поведении тоже есть некая спонтанность. Светлана Богацкая, Кирилл Водолазов, Павел Стонт, Дмитрий Чукин, Мария Есипенко и Валерий Крупенин вскрывают свое артистическое нутро, словно сундук с драгоценностями, и виртуозно жонглируют характерами, лицами, судьбами, демонстрируя мастерство перевоплощения. Будто перед нами вовсе не постановочное действие, а некая ролевая игра, в которую, кстати, вовлечены и сидящие в зале. Детям и родителям предлагается то повторить несколько простейших фокусов, то выбрать вещи для поездки в Африку, то представить себя настоящими кактусами, высоко подняв руки и пошевелив пальцами-иголками.

Нонна Гришаева, заслуженная артистка России, художественный руководитель Московского театра РОСТА: «Дети сразу чувствуют фальшь, их внимание не удержишь, если будешь неискренним или ненастоящим. Безусловно, поэтому у нас и с детским кино в стране проблемы, и с детскими театрами, но мы боремся, пытаемся не просто выживать — привлекать, заинтересовывать, развивать. Мы понимаем, насколько это сейчас важно для наших детей, в большинстве своем больных гаджетоманией: заинтересоваться культурой, сделать ее частью своей жизни».

С одной стороны, такая манера изложения материала отчетливо отражает импровизационную природу актерской профессии. Отдельные мизансцены даже вызывают ассоциации с этюдами в театральном училище, когда от студента требуется сходу воплотить внешний облик какого-либо животного, копируя движения, звуки, повадки, или изобразить предмет мебели. Справиться с такой постановочной задачей под силу только исполнителям с развитой фантазией, логикой и наблюдательностью, способным замечать интересные детали и складывать из них свою картину мира.

Однако при всей этой кажущейся свободе — когда актеру якобы позволено все — ни на минуту не отпускает мысль о режиссерском театре, где он — не творец сам по себе, а совершенный и мобильный инструмент в умелых руках постановщика. Спектакль же — не чистое лицедейство, а тонкий организм со своими внутренними связями, и известная формула «петелька-крючочек» предполагает не только взаимодействие актеров непосредственно между собой, но также их плотный творческий контакт с режиссерами, художниками, хореографами. Тем более что при разговоре на такие вечные жизненные темы как дружба, вера, надежда, всепрощение, любовь к ближнему своему все средства хороши — и пантомима, и пластика, и танец, и циркачество. Неслучайно в команде создателей помимо традиционных для драматического театра режиссеров-постановщиков Веры Анненковой, Аркадия Черкашина и Юрия Алесина отдельно обозначены балетмейстер Алишер Хасанов и режиссер по пластике Павел Ивлев.

Кстати

Чувашский театр юного зрителя имени М. Сеспеля, где выступали москвичи, тоже неоднократно принимал участие в федеральной программе «Большие гастроли». В апреле нынешнего года на сцене Кировского «Театра на Спасской» были показаны спектакли «Метель», «Шинель» и «Аленький цветочек». Несколько лет назад с успехом прошли гастроли в Туле, где наша труппа сыграла сказки «Кот в сапогах», «Конек-Горбунок» и мюзикл «Ромео и Джульетта», а в период пандемии состоялись «Большие гастроли — онлайн».