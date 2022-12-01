Получить ИНН теперь можно на Госуслугах

Направить в ФНС России заявление о постановке на учет в налоговом органе и получить электронное свидетельство ИНН можно теперь через единый портал государственных и муниципальных услуг. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс вступили в силу 1 декабря этого года.

Как сообщают в Минфине Чувашии, заявление на получение ИНН гражданину потребуется подписать усиленной неквалифицированной электронной подписью, которую можно бесплатно создать в мобильном приложении «Госключ».

Свидетельство ИНН также будет подписано электронной подписью налогового органа и размещено в виде PDF-документа в личном кабинете пользователя Госуслуг. Обращаться в налоговый орган за получением бумажной копии не нужно — переданное через Госуслуги электронное свидетельство полностью равнозначно документу на бумаге.

Подать онлайн-заявление на получение ИНН можно также на сайте Федеральной налоговой службы — с помощью сервисов «Постановка физического лица на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».