12 декабря в Москве состоится презентация обновленной Вышитой карты России

Вышивка государственного значения

12 декабря, в День Конституции, в Московском государственном академическом театре «Русская песня» делегация из Чувашии покажет обновленную Вышитую карту России с добавленными фрагментами четырех новых регионов Российской Федерации — Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Вместе с картой будет представлена и книга-альбом «Вышитая карта России».

После подписания Президентом страны договоров о вхождении в состав России четырех территорий у нас в стране стало 89 субъектов. «Вышитая карта России, которая была изготовлена исходя из того, что у нас в стране 85 субъектов, стала уже не соответствовать юридическому статусу государства. И мы незамедлительно приняли решение в кратчайшие сроки исправить это, — прокомментировал Глава республики Олег Николаев. — 15 ноября в Чувашский национальный музей из новых субъектов Российской Федерации поступили все четыре фрагмента для Вышитой карты России, которые были перенесены на карту».

СВЕТЛАНА КАЛИКОВА,

министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии: «Сами мастерицы назвали Вышитую карту России мощным оберегом страны. Этот проект демонстрирует уникальные традиции и глубинную связь народов нашего государства через декоративно-прикладное искусство».

На презентацию новой карты из всех регионов России приглашены 263 мастера и специалиста, трудившихся над полотном. Также будут присутствовать представители парламента и руководители регионов. В рамках праздничной программы состоится гала-концерт любительских творческих коллективов народов России «Звезды народного искусства». Нашу республику на этом концерте представит Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца.

Напомним, проект «Вышитая карта России» был инициирован правительством республики в январе этого года. Федеральное агентство по делам национальностей поддержало проект, и он вошел в план основных мероприятий по подготовке и проведению Года культурного наследия народов России в стране.

Первая презентация карты состоялась 12 июня в Чебоксарах в рамках Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной. Она же стала амбассадором проекта.

Цифры и факты

Карта представляет собой полотно размером 3 м х 6,7 м и весом 50 кг. В работе над картой использованы более 50 вариантов материалов — кожа, мех, янтарь, жемчуг, ракушки, бисер, оленьи жилы, золотые и серебряные нити…

В 2023 году Вышитая карта России станет частью всероссийского туристического маршрута «Многоликая Россия», который начнет действовать в рамках национального проекта «Культура».