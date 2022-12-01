Чувашские поисковики побывали на реконструкции строительства Сурского рубежа в Мордовии

Уже несколько лет в День неизвестного солдата в Большеберезниковском районе Мордовии, на правобережье Суры недалеко от села Николаевка проходит военно-историческая реконструкция строительства Сурского оборонительного рубежа. Вот и в этот раз, как сообщает газета «Известия Мордовии», 350 энтузиастов из всех районов Мордовии, а также из Чувашии взяли в руки кирки и лопаты, чтобы на этом историческом месте, где когда-то проходил один из участков линии обороны, показать, как суровой зимой 1941-1942 годов трудились женщины, подростки, старики…

Большую помощь в проведении таких мероприятий оказывают руководство республики, Российское военно-историческое общество и ветеранские организации, рассказало издание. А идейным вдохновителем и главным организатором реконструкций является руководитель военно-исторического клуба Сергей Косынкин. Кстати, по его же инициативе в Большеберезняковском районе сооружен музей под открытым небом. «Одно дело, когда ребенок узнает о строительстве Сурского рубежа из книжек, и совсем другое, когда у него появляется возможность самому окунуться в эту атмосферу. Дети совсем другими становятся. Ведь Победа — это не только битва за Москву, Сталинград и Курск, но и Сурский рубеж!» — объяснил свое внимание к истории трудового подвига в одном из интервью «ИМ» реконструктор-энтузиаст.

Чувашскую делегацию в Мордовии в этом году представляли учителя шумерлинской школы №3, организаторы школьного поискового отряда «Поиск». К слову, педагоги вместе со своими воспитанниками не первый раз приезжают в соседнюю республику на военно-исторические реконструкции. Нередко присоединяются к таким поездкам и поисковые объединения из других образовательных учреждений Шумерли вместе с кураторами из городского Центра детского творчества.

Как рассказала корреспонденту «СЧ» заместитель директора по учебно-воспитательной работе шумерлинской школы №3 Мария Муляева, у коллектива сложилась настоящая дружба с коллегами из соседней республики, и особенно с Сергеем Косынкиным.

«Ведь мы тоже проводим реконструкции и с большим удовольствием приглашаем на них мордовских поисковиков. Это отличная возможность познакомиться с опытом проведения таких мероприятий, поделиться друг с другом идеями и новшествами. Можно сказать, у нас дружеское соревнование», – заметила Мария Владимировна. Ну и конечно, это возможность еще раз соприкоснуться с историей и рассказать подрастающему поколению о том, какой ценой ковалась победа в Великую Отечественную войну, добавила она. Ведь оборонительные рубежи строили не только чуваши, но и татары, марийцы, жители Мордовии, Ульяновской, Горьковской и Пензенской областей. Так что это наша общая история. Кстати, коллектив школы был приятно удивлен, услышав на прошедшей встрече в Мордовии стихи о Сурском рубеже шумерлинского поэта Михаила Колчина…

По данным «Известий Мордовии», в строительстве 80-километрового участка линии обороны на территории республики зимой 1941-1942 годов участвовало около 70 тыс. ее жителей. Как и чуваши, мордовские труженики тогда сделали все возможное, чтобы построить надежный заслон от фашистов. И ни лютый мороз, ни голод, ни болезни не остановили их. За 45 дней работы были выполнены.

Как и в Чувашии, в Мордовии сегодня ведется большая работа по увековечиванию памяти о подвиге строителей рубежей. Собираются материалы об участниках этих событий, записываются воспоминания тех, кто еще жив и может поделиться своей историей. Идут переговоры и с Российским военно-историческим обществом о возведении в Мордовии мемориала.

КСТАТИ

В 2019 году отряд «Поиск», созданный при шумерлинской школе №3 (руководитель – учитель информатики Виктор Ласс), неутомимый краевед Анатолий Пояндаев и неравнодушные к теме трудового подвига шумерлинцы общими силами провели первую историческую реконструкцию строительства Сурского рубежа (к слову, благодаря этим же энтузиастам был возрожден участок рубежа и создан военно-патриотический музей под открытым небом).

Событие объединило тогда поисковые отряды из разных районов республики, а также поисковиков из Мордовии, которые уже имели опыт в проведении таких мероприятий. С тех пор подобные встречи проводятся ежегодно, а Шумерля стала центром притяжения поисковиков. Вот и в этом году 11 ноября при поддержке центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» здесь прошла Республиканская квест-реконструкция «По следам строителей Сурского оборонительного рубежа», которая собрала порядка трехсот участников.