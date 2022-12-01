Качественное оборудование для будущих чемпионов получила спортшкола олимпийского резерва № 6

Многие учреждения, занимающиеся подготовкой талантливых спортсменов, нуждаются в модернизации инфраструктуры. Спортшкола олимпийского резерва № 6 не является исключением. Недавно сюда привезли новые гимнастические снаряды и вспомогательное оборудование для подготовки атлетов.

Средства на закупку удалось получить в порядке спонсорской помощи по инициативе и при поддержке председателя Комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Теперь молодые гимнасты смогут оттачивать свои навыки на новеньких конях. Также в зале спортшколы установили перекладину, бревно, обкладочные маты, а после завершения упражнений на снарядах воспитанники учреждения будут завершать программы на качественных зонах приземлений. А еще инфраструктура пополнилась страховочной платформой, сеткой для батута, батутным мостиком-трамплином — всего порядка 30 наименований.

«Некоторое время назад в Москве в ходе встречи с руководителем банка ВТБ Андреем Леонидовичем Костиным я сказал, что в спортивной школе гимнастики в Чувашии необходимо обновить оборудование, которое пришло в негодность. После чего он сам побывал на соревнованиях в Чувашии, — рассказал Анатолий Аксаков. — Потом мы сообща приняли решение благодаря банку обновить материальную базу школы. Сегодня все это установлено. Спортшкола взрастила немало титулованных спортсменов, призеров и участников Олимпийских игр. Надеюсь, что теперь будет еще больше».

К слову, Анатолий Геннадьевич посетил спортшколу и посмотрел, как подрастающее поколение тренируется, чтобы достичь высоких целей. Юные гимнасты показали Анатолию Аксакову свои программы на различных снарядах. А когда в ходе неформального общения ребята поинтересовались у депутата, какой из видов спорта был ему ближе в школьные годы, он ответил: «Больший уклон был на единоборства, но и гимнастические упражнения получались хорошо».

Дмитрий Древин, бронзовый призер Олимпийских игр в Сиднее, тренер спортшколы № 6: «Я пришел в зал мужского отделения спортивной школы гимнастики в шесть лет. Это было в 1988 году, и хорошо помню, как выглядел тогда зал. Если сравнивать оборудование тогда и сейчас, это как небо и земля. Прогресс идет, в том числе и в разработке спортивного оборудования, появляются новые снаряды для подводящих элементов. Все это необходимо для достижения высоких спортивных результатов».