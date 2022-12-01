В Башкирии впервые отметили День чувашской вышивки

Неиссякаемая сокровищница народа

«День чувашской вышивки — очень важное событие, которое свидетельствует о почитании древних традиций народа и его мудрости, отразившейся в вышивке, — говорят наши башкирские соплеменники. — А еще об уважительном отношении к мастерам, которые в своих произведениях сохраняют и развивают народное искусство». Организаторами первого республиканского праздника «Чaваш тeррин уявe» выступили Министерство культуры республики, Дом дружбы народов и региональная общественная организация «Канаш», главный режиссер праздника Нина Кобцева.

Праздник прошел 26 ноября во Дворце культуры города Стерлитамака. Участие в нем приняли творческие коллективы и мастера-вышивальщицы из районов республики с чувашским населением — Кармаскалинского, Аургазинского, Куюргазинского, Федоровского, Миякинского, а также городов Уфа и Стерлитамак. Программа была обширна — это и выставка мастеров декоративно-прикладного искусства «Чувашская вышивка — неиссякаемая сокровищница народа», и театрализованное представление, и мастер-класс по вышивке. Кстати, его провела представительница нашей республики, народный мастер, член Гильдии ремесленников Чувашии Любовь Вазюкова.

Праздник проходил на нескольких площадках. В фойе Дворца культуры свое мастерство демонстрировали вышивальщицы, а со сцены с песенным и танцевальным искусством, обрядами и традициями чувашского народа знакомили коллективы художественной самодеятельности в народных костюмах. Чувашские посиделки, проводы в армию, свадебный обряд гости праздника встречали бурными аплодисментами (в зале был аншлаг). Никого не оставили равнодушными и древняя чувашская легенда «Три солнца», и дефиле в национальных костюмах.

По словам гостей, праздник подарил им массу ярких эмоций и новых знаний, показал красоту и колорит чувашской культуры: «Спасибо за сохранение традиций и обычаев, развитие народного творчества, бережное отношение к историческому наследию. Храните, берегите, передавайте искусство чувашской вышивки подрастающему поколению».