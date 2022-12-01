Не менее 40 подстанций в год будут выпускать предприятия ДНР

Донецкий и Торезский электротехнические заводы при поддержке Чувашии постепенно налаживают выпуск продукции, необходимой для восстановления энергетики Донбасса. Планируется, что уже в 2023 году эти две производственные площадки смогут выпустить не менее 40 электроподстанций, объем выручки составит не менее 600 миллионов рублей, сообщил Глава Чувашии Олег Николаев. Он также уточнил, что при необходимости объем производства может быть увеличен, и что в дальнейшем республика поможет подшефным предприятиям освоить и другую продукцию, которая необходима для восстановления разрушенной инфраструктуры новых регионов.

«Это то, что мы поставляем им в качестве гуманитарного груза — различные электротехнические компоненты, которые прямо сейчас нужны для подачи света в дома, для ремонта подстанций, находящихся в аварийном состоянии», — пояснил Олег Николаев.

Татьяна Васильева