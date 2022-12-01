Школы в Чебоксарах, Новочебоксарске и Кугесях построят при участии частного капитала

Договоры с застройщиками республики заключила «ПроШкола» – концессионер, специально созданный Правительством России для привлечения частных инвестиций к созданию школ по всей стране. О заключении договоров рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики Павел Данилов.

«В мае заявки Чувашии на строительство трех школ прошли отбор Минпросвещения России – было предоставлено 2,7 млрд. рублей федерального финансирования. По соглашению запланирован срок готовности всех трех объектов – 31 декабря 2024 года», – прокомментировал Павел Данилов.

Компании Чувашии, которые будут заниматься проектированием строительством школ, утверждены Единой комиссией по закупкам «ПроШколы»:

– Школа химико-физического профиля на 1400 мест в микрорайоне «Солнечный» города Чебоксары – АО «СЗ «Строительный трест-3»

– Школа гуманитарного профиля на 1100 мест в Новочебоксарске – ООО «СЗ «Строительная компания «Старатель»

– Общеобразовательная школа на 825 мест в Кугесях – АО «СЗ «Ипотечная корпорация Чувашской Республики»

«Школы будут оснащаться согласно заявленным направлениям самым современным оборудованием – согласно постановлению Правительства, стоимость оснащения на каждого ребенка составляет порядка 198 тысяч рублей. Это интерактивные доски, парты, спортивное оборудование, пищеблок, современная антитеррористическая защита – рамки и камеры», – рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики Михаил Коледа.

Михаил Александрович отметил, что совместно с утвержденными для создания школ строительными компаниями Минстрой Чувашии реализовал уже не один инвестиционный проект, в том числе в сфере образования и культуры.

Генеральный директор ООО «СЗ «Строительная компания «Старатель» Анатолий Владимиров рассказал: «Мы сейчас находимся в микрорайоне «Никольский» города Новочебоксарск, здесь будет школа на 1100 мест. На данный момент устанавливается забор – я думаю, через две недели получим разрешение на строительство, начнем копать котлован и заколачивать сваи. Это уже пятая наша школа – на данный момент мы построили две на 1100 мест, одну на 1600, а сейчас в Мариинском Посаде строим школу на 375 мест».

В подписании концессионного соглашения принимал участие полномочный представитель Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации Алексей Ладыков, который вместе с делегацией посетил места будущего строительства и прокомментировал заключение договоров с застройщиками:

«Позади «кабинетная» работа в формальном поле – это сложные процедуры подготовки документов, заявочной кампании, сложные переговорные процессы и решение спорных вопросов. Впереди работа в реальном поле – это проектирование и строительство образовательных учреждений. Желаю строителям правильных грамотных решений и успешного ввода первых концессионных школ Чувашии до конца 2024 года».

Для подписания договоров с застройщиками и осмотра мест строительства в Чувашию прибыл управляющий директор Производственного блока «Запад» ООО «ПроШкола» Андрей Антонов. На протяжении визита федерального гостя сопровождал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики Михаил Коледа.

В общей сложности Чувашия предоставляла на отбор семь заявок на строительство школ. В мае 2022 года стало известно, что три из них прошли отбор Минпросвещения России, а в сентябре с «ПроШколой» была заключена концессия на их строительство.