В Чувашии подвели первые итоги образовательного проекта «УПК-21»

Ровно год назад в Чувашии стартовал проект «УПК-21 — Учебно-производственные классы». Он осуществляется при взаимодействии школ, техникумов, колледжей, вузов и предприятий. Первые итоги его реализации обсудили на совещании, которое прошло в Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова под руководством Главы республики Олега Николаева.

Министр образования и молодежной политики Чувашии Дмитрий Захаров сообщил, что первоначально участниками проекта УПК-21 были пять чебоксарских школ. Сегодня в рамках его реализации созданы и успешно функционируют 144 класса, в том числе 62 агротехнологических, 31 инженерный, 24 психолого-педагогических, 16 медицинских и 11 IT–классов.

«Целенаправленная работа по привлечению выпускников школ к поступлению в вузы республики дала свои результаты. Если после 9-го класса из Чувашии уезжают порядка 4% выпускников, и эта цифра остается стабильной несколько лет, то ситуация с выпускниками 11-х классов с этого года показывает положительную тенденцию. В этом году 61% выпускников остаются в Чувашской Республике, что на 6% больше прошлогоднего показателя», — сказал Дмитрий Захаров.

Олег Николаев обратил внимание на создание условий для повышения уровня знаний школьников по таким предметам, как физика и математика, и поручил разработать типовые требования к профильным классам. «Нам надо сломить тренд на снижение числа учеников, которые сдают математику и физику. Информатика — это хорошо, но если математику и физику они не будут сдавать, то и в инженерные профессии не пойдут. Соответственно, для этого надо предпринимать меры», — сказал руководитель региона. При этом он предложил поддержать слабые сельские школы через внедрение современных дистанционных методов сопровождения по этим профильным предметам.

Проект УПК-21 развивается и наполняется новым смыслом. Сейчас в образовательных учреждениях начали создавать условия для получения «первой» профессии со школьной скамьи. Выпускники одновременно с получением аттестата о среднем образовании получают свидетельства об освоении профессии. Сегодня в 80 школах осваивают профессию более 1500 школьников, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.