В Новом городе строитель упал с мачты

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Тяжелую травму на рабочем месте получил 44-летний каменщик из Чебоксар.
ЧП случилось на этой неделе, на стройплощадке в чебоксарском микрорайоне «Новый город»: каменщик упал с металлической мачты освещения высотой около пяти метров на бетонную опору и получил перелом поясничного отдела позвоночника. Сразу вызвали скорую, пострадавшего строителя отправили в больницу, а на место ЧП выехала следственно-оперативная группа СУ СКР по Чувашии. Следователи провели тщательный осмотр места происшествия, опросили очевидцев.
Сейчас, сообщают в ведомстве, по данному факту продолжается доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Опубликовано: 1 декабря 2022 г.


Читайте также:

Благодаря эскроу счетам резко возросло количество заключенных договоров долевого участия
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
В Чувашии большие стройки будут планировать "пятилетками"
Деловые люди поделились печалями и проектами
Строители из Чувашии восстанавливали Ленинакан после землетрясения 1988 года
"Договорные" банкротства, "серый нал", эскроу: банкиры рассказали Ноздрякову и Аксакову о своих проб...
Строительство Центра хоккея в Чебоксарах близится к завершению
На правительственной планерке обсудили рост экономики, производство медицинских масок и строительств...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.