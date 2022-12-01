В Новом городе строитель упал с мачты

Тяжелую травму на рабочем месте получил 44-летний каменщик из Чебоксар.

ЧП случилось на этой неделе, на стройплощадке в чебоксарском микрорайоне «Новый город»: каменщик упал с металлической мачты освещения высотой около пяти метров на бетонную опору и получил перелом поясничного отдела позвоночника. Сразу вызвали скорую, пострадавшего строителя отправили в больницу, а на место ЧП выехала следственно-оперативная группа СУ СКР по Чувашии. Следователи провели тщательный осмотр места происшествия, опросили очевидцев.

Сейчас, сообщают в ведомстве, по данному факту продолжается доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.