Гроссмейстер Карпов пошел на поправку

«Карпов в Чувашию возможно еще приедет!» — радуются местные поклонники шахмат. На днях двенадцатый чемпион мира по шахматам покинул стены больницы, куда он попал еще в октябре после неудачного падения.

В НИИ Склифосовского 71-летнего Анатолия Карпова сначала поместили в реанимацию, врачи диагностировали ему перелом шейки бедра и черепно-мозговую травму. Сейчас легендарный гроссмейстер будет лечиться дома — амбулаторно. И надеемся — окончательно восстановится после травмы.

Для Чувашии Карпов — не чужой человек. В нашу республику он приезжал несколько раз, в нынешнем сентябре участвовал в мероприятиях, связанных с проведением в Чебоксарах Суперфиналов мужского и женского чемпионатов России по шахматам. В разговоре с корреспондентом «СЧ» чемпион мира высоко оценил популярность шахмат в республике. Позже Анатолий Карпов поддержал идею депутата Госдумы Анатолия Аксакова выдвинуть Чебоксары местом проведения матча за мировую шахматную корону. А еще он планировал открыть в 2023 году в Новочебоксарске свой шахматный центр.