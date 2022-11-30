Вышла в свет фотобиография Андрияна Николаева

В Москве представлена фотобиография нашего выдающегося земляка — космонавта Андрияна Николаева, дважды Героя Союза Советских Социалистических Республик, генерал-майора авиации. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Глава республики Олег Николаев.

В фотоальбом «Звездный сын чувашской земли» вошли малоизвестные кадры жизни третьего в СССР и пятого в мире космонавта. Например, подготовка Андрияна Николаева к полетам в космос, которые на момент их совершения были рекордными по продолжительности. Или фотографии «космической» семьи героя. Немногие знают, что Елена, дочь Андрияна Николаева и Валентины Терешковой, — первый в мире ребенок родителей-космонавтов. Издание фотоальбома — совместный проект Архива Российской академии наук, а также Государственного исторического архива и Госархива современной истории Чувашской Республики.