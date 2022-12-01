Чебоксарский детский хор «Соловушки» завоевал Гран-при международного конкурса

Сразу два крупных музыкальных события — международный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Единство России» и международный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Великая страна» — прошли недавно в Сочи. И в каждом из них сумел отличиться концертный хор «Соловушки» Чебоксарской детской музыкальной школы № 5 имени Ф.М. Лукина.

В конкурсе-фестивале «Великая страна» наш хор стал лауреатом 1-й степени. А по итогам фестиваля «Единство России» чебоксарцам досталась высшая награда, Гран-при. Успех с ребятами разделили их наставники — руководитель и дирижер Александра Васильева и концертмейстер Ольга Шашкова.

В Сочи, кстати, «Соловушкам» петь уже доводилось — в составе сводного хора десять наших юных артистов выступили на закрытии зимней Олимпиады. Перед этим чебоксарские хористы вместе с ребятами из других регионов дали концерт в Мариинском дворце в Санкт–Петербурге. А три года спустя после Олимпиады талантливые дети из Чувашии спели на праздничном концерте в Кремлевском дворце, в составе сводного Детского хора России. Дирижировал хором и оркестром Валерий Гергиев, а вместе с другими зрителями аплодировал юным певцам и Президент России Владимир Путин.