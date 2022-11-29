В анализах водителя маршрутки были обнаружены следы наркотиков

Это ДТП вызвало немалый резонанс летом нынешнего года. Ранним утром водитель микроавтобуса «Форд-Транзит» маршрута «Чебоксары — Новочебоксарск» только отъехал от остановки, как врезался в стоящую фуру. В салоне маршрутки в момент аварии находилось не меньше 24 человек, 62-летняя пассажирка упала и сломала ключицу. В общей сложности в больницу тогда обратились 10 человек.

20-летний парень, управлявший микроавтобусом, объяснил, что его ослепило солнце. Да и водитель тягача припарковался неправильно, за что был привлечен к административной ответственности. Казалось, что на этом инцидент будет исчерпан, вред пострадавшим возмещен, но история имела неожиданное продолжение.

Маршрутчика, как и положено в таких случаях, не только «продули» на месте происшествия, но и проверили в наркологии. Алкотестер какого-то отклонения от нормы не показал, а вот заключение специалистов лаборатории было ошеломляющим: водитель пассажирского транспортного средства в момент аварии находился в состоянии наркотического опьянения! И картина ДТП предстала, что называется, совсем в ином свете. При этом предрейсовый осмотр в пять утра новочебоксарец прошел, на маршруте, обслуживаемом ИП, работал пару месяцев без каких-либо нареканий и нарушений ПДД.

Теперь все эти моменты станут предметом разбирательства в рамках возбужденного Следственным управлением МВД по Чувашии уголовного дела. По информации следователя отдела по расследованию ДТП старшего лейтенанта юстиции Николая Яхатина, в действиях водителя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью второй статьи 264 УК РФ, — нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы.

Случай вопиющий, но, увы, не единичный. 25 ноября сотрудники ГИБДД проводили в республике профилактический рейд «Автобус», в ходе которого было пресечено 72(!) административных правонарушения. В основном это нарушения правил перевозки и предрейсового осмотра. Выдано 7 предписаний об устранении выявленных нарушений, оформлено 11 рапортов об их обнаружении в действиях различных должностных лиц.

Чаще всего это касается правил перевозки пассажиров. Во время рейда на Московском проспекте в Чебоксарах был остановлен пассажирский «Форд» маршрута №44, за рулем которого оказался водитель с аннулированным по решению судебных органов удостоверением! Оформлен материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. А на следующий день сотрудниками отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД на трассе за рулем маршрутного автобуса № 147 «Чебоксары — Чурачики» и вовсе выявлен пьяный водитель!

Причина обеспокоенности Госавтоинспекции понятна — с пассажирскими перевозками не все благополучно, мягко выражаясь. С начала нынешнего года с участием указанной категории транспорта зарегистрировано 65 ДТП, 44 из которых по вине водителей автобусов. А ведь последствия таких аварий гораздо серьезнее, чем при обычных столкновениях. У нас в республике только в этом году погибли пять и травмированы 107 человек.

К сожалению, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросло и количество аварий с пассажирским транспортом, и количество их жертв. Чаще всего регистрировались падения пассажиров, столкновения и наезды на стоящие транспортные средства, наезды на пешеходов. Поэтому контроль со стороны ГИБДД, к сожалению, остается основным средством предупреждения аварийности в сфере пассажироперевозок и осуществляется он не только во время рейдов, но и каждый день всеми дежурными экипажами.