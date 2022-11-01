В Театре юного зрителя состоялась премьера фильма о дружбе русского и чувашского языков

Не дать исчезнуть чувашскому языку – таков посыл фильма «Королевство потерянных языков», который поставили воспитанники киностудии детско-юношеского творчества «Куча-мала». Юные актеры верят, что после просмотра фильма многие их сверстники изменят свое отношение к языку Ивана Яковлева.

«Королевство потерянных языков» — это музыкальная сказка о дружбе русского и чувашского языков. Сюжет увлекателен. Две девочки (их играют семиклассницы Юля Данилова и Женя Горбунова) попадают в сказочное королевство языков, но не находят там свой родной. Разных языков немало, а чувашского нет. Где потерялся? Не грозит ли ему опасность? И они решают найти язык и спасти. После того, как ребята преодолели множество испытаний, им удалось не только найти, но и подружить чувашский язык с русским.

Премьерный показ фильма прошел в Театре юного зрителя, где собрались учителя, школьники и их родители. Как рассказала руководитель студии Мария Шоклева, первым полнометражным фильмом была картина «Королевство лишних слов», выпущенная в 2020 году. В ней «кучамалайцы» рассказывали о русском языке, о том, что не надо говорить слов-паразитов, больше использовать русских слов, а не заимствованных. «Фильм так хорошо всем «зашел», всем понравилось, и все говорили, что нужно продолжение. Раз есть фильм о русском, значит должен быть фильм и о чувашском языке. И мы пообещали».

Кстати, фильм «Королевство лишних слов» стал финалистом международного молодежного кинофестиваля «Свет миру», победил на международном детском фестивале кино и телевидения «КИНОСВЕТ» и вошел в тройку лучших детских фильмов на Всероссийском конкурсе «Тэфи. Дети».

Приветствуя юных артистов, Глава республики Олег Николаев выразил восхищение тем, что руководство киностудии сдержало свое слово. «Когда так делают дела, можно быть уверенным в будущем, — сказал он. — А здесь вдвойне, поскольку проект выполнили под руководством замечательной семьи Шоклевых дети, которые учатся творить, созидать. Отрадно видеть, что к вопросу сохранения чувашского языка, являющегося частью этнокультурного многообразия России, подключаются не только неравнодушные взрослые, но и дети». Глава поблагодарил юных артистов за вклад в сохранение родного языка, культуры и пожелал на достигнутом не останавливаться.

Проект в 2021 году стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив и получил грант в размере около 3 млн. рублей. Непосредственная работа над фильмом продолжалась два года: писали сценарий, проводили кастинги, репетиции, шили костюмы, изготавливали реквизит… Съемки велись в разных уголках республики – на мысе «Птичий полет» в городе Козловка, в этнокомплексе «Ясна», и даже в замке Шереметьева в поселке Юрино Республики Марий Эл.

Задействованы в фильме около 100 ребят в возрасте от 6 до 17 лет. По словам Марии Шоклевой, «Кино — это командная работа. Вместе мы хотели показать, как уникальна чувашская культура, как важно беречь родной язык и всем сердцем любить его». Но фильм легко не давался. «Много детей — сложность, жара – сложность, найти всем костюмы – сложность, потому что шить всем это очень дорого. Даже собрать всех на репетицию непросто, — продолжает Мария Владимировна. — Сложностей очень и очень много и других, но они уже забываются, и кажется уже, что все будто было в другой жизни…» Впрочем, кроме трудностей были и радости. И немало.

Главные героини-искательницы чувашского языка Юля и Женя в разговоре признались, что в ходе съемки фильма намного больше чем в школе (у обеих в учебных заведениях — школе №53 и лицее №44 — чувашский изучают) узнали о чувашском языке. Так, Юля похвасталась, что знает теперь, что означают некоторые орнаменты чувашской вышивки, и немало пословиц. На вопрос, нужно ли учить чувашский язык, ответ был однозначен: «Это язык моих папы и мамы, узнала о нем много интересного, и мне хочется более основательно учить его».

Если такого же мнения и другие «артисты» студии «Кучи малы», то авторы проекта правильно сделали акцент — привить любовь к родному языку и культуре. Сегодня модно знать родной язык.

Фильм снят на русском языке, но чувашский там присутствует – в разговорах, а также в алфавите, правилах, пословицах. Совсем скоро «Королевство потерянных языков» смогут посмотреть все желающие. Показы запланированы в школах республики, а также в эфире Национального телевидения Чувашии — уже 28 ноября.