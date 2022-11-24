Госслужба Чувашии по делам юстиции приглашает на торжественное мероприятие, посвященное Дню юриста

Ежегодно в начале декабря юридическое сообщество нашей страны отмечает профессиональный праздник — День юриста. Этот день объединяет всех представителей юридической профессии — адвокатов, прокуроров, судей, приставов, нотариусов, специалистов органов юстиции, которые с честью служат защите прав и свобод граждан, развитию правового государства.

В Чувашии праздничное мероприятие, приуроченное к этому знаменательному дню, состоится 2 декабря в обновленном здании филармонии. В торжестве примут участие более 500 человек. Среди высоких гостей ожидаются Глава Чувашской Республики Олег Николаев, Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Леонид Черкесов, Главный федеральный инспектор по Чувашской Республике Григорий Сергеев, прокурор Чувашской Республики Андрей Фомин и другие высокопоставленные лица.

В рамках мероприятия пройдет научно-практическая конференция «Оказание гражданам квалифицированной юридической помощи. Развитие юридических услуг: проблемы и их пути решения». Спикерами заявлены член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Николай Владимиров, первый вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, первый вице-президент Адвокатской палаты Московской области Михаил Толчеев, директор государственного учреждения «Юридическая литература» Администрации Президента РФ Алексей Ананьин, генеральный директор ООО «Юридическая фирма «РостБизнесКонсалтинг» Александр Ермаков и др.

«На конференции будут обсуждены важнейшие вопросы обеспечения доступности квалифицированной юридической помощи в контексте современного этапа развития юридических услуг, обеспечения гарантий прав граждан на получение бесплатной юридической помощи, концепции регулирования адвокатской монополии. Эксперты ознакомят с практиками разрешения сложных юридических вопросов частных лиц и бизнеса при оказании бесплатной юридической помощи», — рассказал о предстоящем мероприятии руководитель Госслужбы Чувашии по делам юстиции Дмитрий Сержантов.

В этот день лучших работников юридической отрасли отметят почетными званиями и наградами. За вклад в правовое просвещение населения будут вручены награды в номинациях «Лучший адвокат 2022 года по оказанию бесплатной юридической помощи» и «Лучший нотариус 2022 года по оказанию бесплатной юридической помощи».