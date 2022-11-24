Оригинальные цветочные композиции в подарок для возлюбленной

Выбор романтических букетов сегодня поражает воображение. Представительницы слабого пола любят получать красивые букеты в подарок. На сайте Русский букет несложно найти подходящий букет на любой вкус и заказать доставку цветов в Челябинске, Чебоксарах, Москве и других городах России. Цветочные композиции любимой девушке можно дарить по любому поводу и даже без него. Такие презенты преподносят в знак внимания, для поднятия настроения, как символ преданности и любви.

Какие цветы подарить возлюбленной?

Перед тем, как дарить букет, поинтересуйтесь, какие растения любит ваша девушка и конечно же узнайте о том, нет ли у нее аллергии на пыльцу. На первом месте по популярности, бесспорно, находятся розы. Это благородные и изысканные растения, которые восхищают своим ароматом и роскошным внешним видом. Чем больше бутонов в букете, тем шикарнее он смотрится. Такие цветочные композиции подходят всем без исключения.

Не менее популярными являются пионы. Они являются символом семейного счастья и благополучия. Выбор оттенков и форм поражает воображение. Букет смотрится пышно и изысканно.

Широко во флористике в качестве подарка для возлюбленной используются лилии. Они поистине роскошны и презентабельны. Букет с приятным выраженным запахом вряд ли оставит равнодушным. Лилии сочетаются с флоксами, примулой, ромашками, пионами, зеленью.

Стильно и эффектно смотрятся композиции из гербер. Уникальное растение можно смело преподнести на любой праздник. Оно олицетворяет дружбу, удачу, счастье. Герберы долго сохраняют презентабельность и смотрятся эффектно.

Невероятно нежным и чувственным растением является эустома. Оно способно долго сохранять свежеть и как нельзя лучше выразить всю трепетность чувств. Прекрасно гармонирует с гвоздиками, пионами, ирисами, розами и тюльпанами.

Стильно и красочно смотрятся экзотические и редкие цветы. Такая флористическая композиция непременно подарит массу приятных эмоций и впечатлений.

Как преподнести букет оригинально?

Крайне важно чтобы выбранная цветочная композиция была подарена от души. Цветы можно преподнести различными способами. Самый простой – заказать доставку.

Оригинально будет смотреться композиция, преподнесенная в коробке. Мило и эффектно выглядит букет в сочетании с конфетами или даже мягкими игрушками. Дарите цветы без повода и неожиданно! Такой презент непременно запомнится избраннице. Удивите возлюбленную доставкой подарка на работу или в университет.