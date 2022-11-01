Для чеченского спецназа трудные подростки не проблема

Воспитатели специального назначения

В Чечне мальчиков воспитывают по-особенному, с малых лет приучая преодолевать трудности. Этому же решили научить и так называемых трудных подростков. Поддержав реализуемый в стране проект «Подростки России», Чеченская Республика пригласила к себе 200 ребят со всей России, включая Чувашию.

Отобрать из детей, состоящих на учете в соответствующих органах, тех, кому эта поездка особенно необходима, помогли сотрудники по делам несовершеннолетних МВД по Чувашии. В большинстве случаев им же пришлось и собирать подопечных в дорогу: родители в таких семьях напрягаться не привыкли, доверив воспитание улице.

Но для того весной 2022 года при участии уполномоченного по правам ребенка Российской Федерации и был запущен проект «Подростки России», чтобы дать неблагополучным детям шанс изменить свое будущее, вырваться из криминальной среды, переписать навязанный уличными «доброжелателями» сценарий. Для десяти ребят из города Алатыря, Аликовского, Канашского, Моргаушского, Цивильского и Чебоксарского районов «чеченские каникулы» стали настоящей «перезагрузкой».

Даже те из них, кто в первые дни роптал из-за довольно интенсивных физических нагрузок, втянулись в ритм, заданный устроителями этого, рассчитанного на неделю, проекта. Его программа была действительно очень насыщенной и включала в себя мастер-классы с известными спортсменами, участие в спортивных мероприятиях, посещение местных достопримечательностей.

В распоряжении ребят оказалась и знаменитая полоса препятствий Российского университета спецназа в Гудермесе — первого учебного заведения в России, где профессиональную подготовку проходят специальные подразделения. Юных гостей провели по учебному полигону РУСа, показали, как бойцы спецназа тренируются в уникальном аэродинамическом комплексе. Конечно, наивно было бы ожидать, что за несколько дней у так называемых трудных подростков произойдет полное переосмысление ценностей, но общение с настоящими мужчинами, для которых приоритетами являются защита семьи, Родины, занятия спортом, точно не пройдет бесследно.

«Очень понравились люди, их отношение к жизни, — поделился своими впечатлениями девятиклассник из Алатыря. — Летом снова туда поеду на месяц, меня уже пригласили…»

Вернувшись домой, участники незабываемой поездки от души благодарили ее региональных организаторов, включая уполномоченного по правам ребенка в Чувашии. Довольных путешественников, кстати, встретили на вокзале и довезли до дома те же сотрудники по делам несовершеннолетних…