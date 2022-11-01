Мамины уроки

Мама — не только главный человек в жизни, но и первый учитель. Держась за мамину руку, малыш делает первые шаги, учится говорить, держать ложку, читать по слогам… А потом пойдут другие, еще более важные уроки — доброты и трудолюбия, ответственности, умения дружить, не пасовать перед трудностями, дорожить семьей…

Чему самому главному в жизни вас научила мама?

Об этом мы спросили у их выросших дочек и сыновей.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ,

главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Минздрава России:

— Моя мама Ангелина Филипповна научила меня двум важным вещам. Во-первых, тому, как выстраивать взаимоотношения с людьми: надо, говорила она, относиться к ним так, как ты бы хотел, чтобы они относились к тебе. Во-вторых, мама учила меня уважать любой труд, будь то труд дворника, врача, слесаря, педагога. Ведь неважно, кто человек по профессии, куда важней, чтобы работал он добросовестно и с душой. Всю жизнь моя мама трудилась медсестрой, последние 15 лет — в МНТК «Микрохирургия глаза», до этого — в поликлинике ХБК. И у нее, и у отца Станислава Николаевича — детского хирурга, заслуженного врача Чувашии — я перенял любовь к медицине и научился ответственно относиться к любимому делу.

ЮРИЙ БОРЗАКОВСКИЙ,

олимпийский чемпион, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы в беге на 800 м, неоднократный участник соревнований в Чебоксарах:

— В первую очередь я благодарен маме за то, что я появился на свет, за то, что она дала такое воспитание, благодаря которому я многого в жизни добился. Она научила меня отношению к своей жизни, уважению к родителям, детям и в целом ко всем родственникам. Мама поддерживала меня во время моей спортивной карьеры. И мне всегда было приятно просто поговорить с ней в преддверии соревнований — в такие моменты я каждый раз чувствовал спокойствие на душе.

ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВА (Жанкова),

руководитель чувашской общественной организации «Ҫӑлкуҫ» (Родник) Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа:

— Самое главное, чему научила моя мама Мария Николаевна и к чему всегда призывала, — это думать, прежде чем делать. Ее любимая пословица — «Сперва подумай, а потом скажи» (Сăмаху çын хăлхине кĕричен, хăв хăлхуна кĕтĕр). Еще учила она меня уметь отвечать за свои слова и поступки, всего добиваться в жизни своим трудом. Мама у меня учительница младших классов, 40 лет проработала в школе, сейчас на заслуженном отдыхе. Я очень благодарна ей за то, что научила быть искренней с собой, замечать, уважать и ценить окружающих людей, по возможности помогать им. Многие сельчане до сих пор приходят к ней (она живет в селе Старые Чукалы Шемуршинского района) со своими бедами и печалями. И для каждого мама находит слова поддержки и понимания.

ДМИТРИЙ ОСИПОВ,

финалист шоу «Русский ниндзя»:

— Моя мама Лариса Владимировна давала мне много дельных советов, помогала, когда возникали жизненные трудности. Она всегда говорила: «Никогда не сдавайся и иди до конца! Если что-то не получается, попытайся найти, в чем причина, и решить проблему». Также мама учила меня скромности, следила за тем, чтобы я не хвастался, не пытался показать себя окружающим в лучшем свете. Лучше меньше говорить и больше делать, наставляла меня мама. Важно не на словах, а своими действиями добиваться успеха.

ЕЛЕНА МАТВЕЕВА,

заведующая отделом внешних коммуникаций Чувашского государственного художественного музея:

— Самое главное, чему мама меня научила, — с семьей супруга никогда не ссориться. Стараться не допускать недопониманий, мелких обид, недомолвок — потом не склеишь. В своей семье тоже тяжело разбитое склеить, а в его — еще сложнее. Нельзя обижаться ни на мать, ни на отца, ни на сестру супруга, ни на ее детей. Если это происходит, самой жить очень тяжело. Нужно работать с этой обидой, но наружу не выносить, не доводить до открытых столкновений. А еще она меня научила порядку. Пусть это будет твой порядок, особенный, но он должен даже визуально производить впечатление порядка. Вот раньше у меня было: в комнате все чисто, шкаф открываешь — а внутри бардак. А благодаря ей я поняла: важно, чтобы и внутреннего бардака не было.

ВЛАДИСЛАВ АРТЕМЬЕВ,

чемпион Европы, победитель командного чемпионата мира по шахматам, участник Суперфинала чемпионата России в Чебоксарах:

— Мама многому меня научила, в том числе — усидчивости. В школе мне не всегда давалась учеба, нужно было концентрироваться. Мама помогала в этом деле, и я стал более усидчивым. Пригодилось ли мне это в шахматах? Да, безусловно, — здесь тоже нужно готовиться, заниматься, да и сами партии идут долгое время. Что касается главных жизненных уроков, то установка от нее была такая: чтобы я занимался любимым делом, что получается, то и нужно делать.

Отдельное мнение

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ,

сенатор РФ:

— Я бы не стал как-то разделять вклад мамы и отца в мое воспитание. Считаю, что главное, что они оба смогли мне внушить, вложили в мой характер и в мое отношение к жизни, — это ценность семейных отношений, значимость семьи, самых родных и близких людей. Как бы ни менялся мир, как бы ни менялась ситуация вокруг нас, эти люди будут всегда рядом, на них мы ориентируемся при принятии решений, на них рассчитываем в самых сложных ситуациях, вместе радуемся успехам и переживаем неудачи.

Подготовили Елена Кузнецова, Николай Архипов, Мария Готлиб,

Елена Зайцева, Владимир Нардин