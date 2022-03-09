Марина Петрова: «Работаем на благо государства и налогоплательщиков»

Накануне профессионального праздника и.о. руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике Марина Петрова рассказала о работе ведомства нашей газете.

— На недавней сессии Госсовета министр финансов республики Михаил Ноздряков, обосновывая очередное увеличение доходной части республиканского бюджета на текущий год, сообщил о серьезном росте собственных доходов региона. Наверняка без налоговиков не обошлось. Так откуда «дровишки», Марина Валерьяновна?

— За 10 месяцев 2022 года налоговыми органами республики в республиканский бюджет Чувашской Республики собрано почти 30 млрд рублей налогов и сборов, или 118% к январю — октябрю 2021 года.

Рост обеспечен в первую очередь за счет увеличения поступления налога на доходы физических лиц — на 16%, налога на прибыль организаций — на 12%, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения — на 30%. Суммарная доля этих налогов в общем объеме поступлений составила почти 80%.

Указанные результаты достигнуты в том числе за счет роста эффективности налогового администрирования.

Кроме того, по сравнению с прошлым годом на 179 млн рублей увеличилась сумма погашенной задолженности в результате применения мер принудительного взыскания и составила 5 млрд рублей.

По итогам года параметры доходов республиканского бюджета будут исполнены.

— Какими налоговыми преференциями смогло поддержать государство в этот период бизнес и будет ли иметь продолжение эта поддержка?

— Что касается мер поддержки бизнеса, то их перечень широк. В части уплаты налогов можно отметить такие меры поддержки, как перенесение сроков уплаты для отдельных отраслей экономики по страховым взносам, упрощенной системе налогообложения, утилизационного сбора, налогу на прибыль организаций.

Кроме того, Правительст-вом Российской Федерации с 09.03.2022 до 01.10.2022 был введен мораторий на банкротство, запрещающий кредиторам обращаться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве должника.

По решению руководителя ФНС России до 01.07.2022 действовал мораторий на приостановление операций по счетам в банке при взыскании денежных средств должников.

Что касается обычных граждан, то физические лица освобождены в 2022-2023 годах от уплаты НДФЛ с доходов в виде процентов, полученных по банковским вкладам свыше 1 млн рублей.

В Чувашской Республике для ИТ-организаций снижена ставка налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

В сентябре текущего года Правительство Российской Федерации предоставило мобилизованным отсрочку по налогам, сборам и взносам, а также продлило сроки подачи отчетности и при-остановило проверки. Изменение сроков касается и организаций, в которых мобилизованный — руководитель и одновременно единственный учредитель.

В период службы не станут назначать выездные проверки и приостанавливают уже назначенные.

— ФНС России заявила о регистрации 6 миллионов самозанятых в стране. В Чувашии, насколько мне известно, их теперь тоже десятки тысяч. Получается, что граждане, которые раньше работали таксистами, занимались ремонтом и отделкой квартир, предоставляли другие услуги и не платили налоги, в один момент стали добросовестными и начали делить свои доходы с государством? Какую часть бюджета пополняют они — самозанятые?

— Напомню, что на территории Чувашии специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 июля 2020 года. Основной идеей проекта являлось создание удобного способа легального ведения деятельности и уплаты налогов для самозанятых граждан. И бизнес активно откликнулся на него. Судите сами, по состоянию на 1 ноября 2022 года количество лиц, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых, непосредственно осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики, составило свыше 33 тысяч человек.

При этом порядка 26 тысяч налогоплательщиков (или 79% от общего количества) впервые легализовали свою деятельность путем регистрации в качестве плательщиков налога на профессиональный доход.

Начиная с 1 июля 2020 года по настоящее время самозанятыми, осуществляющими деятельность на территории Чувашской Республики, уплачено налогов в сумме 218 млн рублей.

Суммарный доход, задекларированный самозанятыми гражданами, превысил 6 млрд рублей, ими сформировано более 7 млн чеков, сумма среднего чека составляет 883 рубля.

Как показывает практика, наиболее популярными видами деятельности, применяемыми самозанятыми, осуществляющими деятельность на территории Чувашской Республики, являются: перевозка пассажиров и грузов, услуги по строительству и ремонту, торговля самостоятельно произведенными товарами, информационные услуги, парикмахерские и косметологические услуги, услуги репетитора, аренда квартир.

— Уже с нового года вводится так называемый единый налоговый счет. Чем продиктовано нововведение, что изменится для вас и, главное, какие изменения оно несет налогоплательщику? В чем будет выражаться обещанное руководством ФНС сокращение издержек для бизнеса?

— Действительно, введение института единого налогового счета в первую очередь направлено на упрощение уплаты налогов налогоплательщиками через систему единого налогового платежа.

Введение единого налогового счета сведет все суммы в одно сальдо и исключит одновременное наличие у налогоплательщика задолженности и переплаты по разным видам налогов. Вместо большого количества платежей денежные средства будут перечисляться ЕНП с указанием только двух реквизитов — суммы платежа и ИНН налогоплательщика.

С внедрением ЕНС исчезнут зачеты и уточнения. Исключением является существующий в настоящее время ограничительный 3-летний период на возврат и зачет имеющейся переплаты.

Изменится механизм взаимодействия с банками, что позволит в течение одного дня после погашения задолженности обеспечить снятие блокировок с банковских счетов налогоплательщика без его заявления и прихода в налоговый орган.

Для упрощения администрирования единого налогового счета и определения совокупной обязанности налогоплательщиков с 2023 года будут унифицированы даты представления отчетности — 25-е число соответствующего месяца и даты уплаты налогов — 28-е число соответствующего месяца.

Налогоплательщику будет дан полный доступ к нашей системе, он полностью будет информирован о том, какие начисления, какие платежи куда зачлись, по каким срокам уплаты предстоящие платежи. Предусматривается возможность интеграции с IT–системами плательщика. В общем, результатами внедрения ЕНС станут более комфортные условия для исполнения обязанности по уплате обязательных платежей, сокращение времени для оформления расчетных документов, сокращение издержек участников расчетно-кассовых операций, а также понятное и простое состояние расчетов плательщика с бюджетом.

— До 1 декабря граждане должны рассчитаться с имущественными налогами. Как быть гражданам, которые мобилизованы на специальную военную операцию? Им, согласитесь, сегодня не до налогов… Среди мобилизованных есть и предприниматели — им пришлось прекратить бизнес? И еще, их за несвоевременную уплату налогов преследовать не станете?

— Для граждан, призванных на военную службу по мобилизации, Правительством Российской Федерации продлены сроки уплаты имущественных налогов. Так, направленное в 2022 году мобилизованному лицу налоговое уведомление, не оплаченное до 1 декабря 2022 года включительно, исполнять не требуется. Задолженность по указанным в нем транспортному и земельному налогам, а также по налогу на имущество физических лиц не возникает.

Новое налоговое уведомление будет направлено мобилизованному после получения налоговым органом информации о его увольнении с военной службы. Оплачивать указанные в уведомлении налоги необходимо не позднее 28-го числа третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения такого лица с военной службы по основаниям, установленным Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647.

При этом оплатить налоги можно равными частями ежемесячно по 1/6 от общей суммы либо в общеустановленном порядке.

Увеличиваются и сроки уплаты транспортного и земельного налогов, налога на имущество организаций и авансовых платежей по ним для компаний, в которых мобилизованное лицо на дату призыва является единственным учредителем (участником) и одновременно выполняет функции единоличного исполнительного органа.

Для применения перечисленных мер поддержки мобилизованным лицам не требуется обращаться в налоговые органы, так как сведения о них будут поступать в рамках межведомственного информационного взаимодействия Минобороны и ФНС России.

Более подробную информацию о мерах поддержки мобилизованных можно найти на промо-странице сайта ФНС России www.nalog.gov.ru «Налогообложение в период частичной мобилизации».

— С некоторых пор контрольные и надзорные органы не практикуют плановые проверки — вам это руки не связывает?

— Действующие ограничения не применяются при осуществлении налогового контроля. Но если камеральные проверки проводятся по каждой представленной налогоплательщиком декларации, то выездная налоговая проверка — это крайняя мера на сегодняшний день. При выявлении нарушений законодательства предлагаем налогоплательщику самостоятельно устранить их и доплатить в бюджет необходимые суммы налогов.

И только в случае отказа налогоплательщика добровольно уточнить свои налоговые обязательства назначается выездная налоговая проверка. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество выездных налоговых проверок за 9 месяцев 2022 года снизилось на 32% (с 34 до 23). Зато их результативность увеличилась в 1,4 раза (с 23 млн до 31 млн рублей).

При этом из дополнительно поступившей в бюджет суммы по результатам контрольной работы за 9 месяцев 2022 года половина, или 238 млн рублей, обеспечена за счет добровольного уточнения налогоплательщиками своих обязательств.

— Тем не менее следственные органы то и дело сообщают о выявлении случаев уклонения от уплаты налогов, нередко — на десятки миллионов рублей. Наверняка — с подачи налоговых органов, можете раскрыть подробности некоторых из них?

— В соответствии с действующим законодательством основанием для возбуждения дела о преступлениях, предусмотренных ст. 198-199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (уклонение от уплаты налогов физическими лицами и организациями, неисполнение обязанности налогового агента, сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов), служат только материалы налоговых органов.

При этом налоговый орган направляет в следственные органы материалы проверки в случае, если доначисленная сумма не погашена по истечении двухмесячного срока, указанного в требовании об уплате налогов, выставленном на основании решения по результатам проверки.

Всего за 10 месяцев 2022 года следственными органами по материалам выездных налоговых проверок возбуждено 6 уголовных дел по фактам неуплаты налогов.

— ФНС сегодня уделяет большое внимание приоритетным направлениям развития, основанным на современных принципах взаимодействия с налогоплательщиками. Какие интерактивные сервисы, направленные на снижение документооборота и бесконтактность обслуживания, введены в последнее время и чем еще порадуете налогоплательщиков?

— ФНС России стремится к сокращению непроизводственных издержек бизнеса, связанных с администрированием налогов. Упрощается отчетность, уменьшается ее количество. В обслуживании налогоплательщиков мы давно перешли от формулы «Долго. Сложно. Неудобно» к формуле «Быстро. Просто. Удобно. Профессионально».

Ярким примером тому является введение налогового режима для самозанятых. Учет и расчет налогов осуществляют налоговые органы, обеспечено полностью дистанционное взаимодействие с налогоплательщиками через мобильное приложение «Мой налог».

В перспективе аналогичный принцип будет поэтапно внедряться в другие системы налогообложения. Так, в июле этого года в нескольких регионах России стартовал эксперимент по введению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». Суть его в том, что налог к уплате рассчитывается автоматически, исходя из доходов предпринимателя, по данным онлайн-кассы и банковского счета. Отмечу, что аналогов в мире такому режиму налогообложения нет.

Внедрение единого налогового счета и единого платежа, о которых мы говорили чуть ранее, также упростит ведение бизнеса.

Что же касается интерактивных сервисов сайта ФНС России, то их более 60. Все они рассчитаны на различные целевые категории налогоплательщиков: обычных граждан, индивидуальных предпринимателей и организации. Они позволяют бесконтактно взаимодействовать с налоговыми органами ежедневно в течение 24 часов.

Благодаря цифровым технологиям сокращаются и сроки различных административных процедур. К примеру, у бизнеса появилась возможность регистрации через сервис сайта налоговой службы «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» с применением приложения «Госключ» всего за один день.

Также отмечу различные тематические промо-страницы, которые создает налоговая служба по отдельным вопросам. Каждая из них содержит исчерпывающую информацию по определенной актуальной теме. В их числе промо-страницы «Налоговое уведомление — 2022», «Меры поддержки — 2022», «Налог на профессиональный доход» и др. Все они рассчитаны на широкий круг налогоплательщиков, просты и понятны для ознакомления, содержат пошаговые инструкции для применения в том или ином случае.

— В этом году налоговые органы Чувашии провели реорганизацию. Для чего это было сделано, много ли было сокращений? Как работается в новых условиях?

— Для повышения эффективности налогового администрирования и оптимизации системы управления и структуры территориальных налоговых органов ФНС России переходит на двухуровневую систему управления и укрупнения налоговых инспекций. Указанная модернизация проводится поэтапно на всей территории Российской Федерации.

29 августа т.г. к Управлению Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике в качестве обособленных подразделений присоединились все налоговые инспекции региона, которых было 9.

Основная цель — повышение качества налогового администрирования и улучшение условий предоставления государственных услуг.

Теперь на территории Чувашии действует принцип экстерриториальности, т.е. налогоплательщик может обратиться в любое обособленное подразделение налоговых органов вне зависимости от его места регистрации в республике.

При этом реорганизация не отразилась на правах налогоплательщиков и качестве их обслуживания. Прием налогоплательщиков осуществляется обособленными подразделениями Управления в тех же операционных залах по прежним адресам, где в настоящее время расположены налоговые инспекции.

Что же касается непосредственно нас, межрайонных инспекций и инспекций по городам не стало, но укрупнились отделы Управления. При этом, что очень важно, мы избежали какого-либо существенного увольнения сотрудников.

Сейчас идет важный процесс слаживания коллектива. Это касается не только трудовой деятельности. Формируется новая корпоративная этика, появляются новые традиции. К примеру, во многих отделах появились самодельные «доски позитива», которые мотивируют на хорошее настроение, доброту, плодотворную работу. Если раньше мы ежегодно проводили конкурс «Лучший налоговый инспектор» среди представителей от инспекций, то теперь будем выбирать инспекторов месяца. Много еще других идей и задумок, которые будем реализовывать сообща.

Уверена, что все у нас получится. В результате сформируется большой и дружный коллектив, команда единомышленников, способных решить любую поставленную задачу.

Сергей Дмитриев