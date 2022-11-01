В каждой петельке — тепло и забота: в Чувашии вяжут носки для бойцов

Многие российские женщины, стараясь поддержать сейчас защитников Отечества, взялись за вязальные спицы. Вот и в Чувашии как молодые жительницы республики, так и серебряные волонтеры вяжут для солдат носки, шарфы и варежки.

Вместо того, чтобы причитать в такое тяжелое для всех время, лучше направить свои умения на пользу, считают шумерлинские умелицы — участницы акции «Бабушкина забота». «Каждая петелька связана нами с любовью и надеждой», — говорят рукодельницы, уверенные, что земляки обязательно оценят их душевный «привет» с малой родины. Уж очень хочется шумерлинкам порадовать ребят домашним теплом, которого им сейчас так не хватает.

В Чебоксарском районе жительницы деревни Хачики Ишлейского сельского поселения тоже организовали кружок вязания. «В такие холода шерстяные носочки лишними не будут. И солдатам хорошо, и нам приятно, что хоть чем-то можем помочь нашим героям», — признаются мастерицы.

Пекутся о здоровье наших воинов и рукодельницы Моргаушского района, где проходит акция «Подари тепло солдату». Напомним, здешние женщины одними из первых в Чувашии взялись за вязальные крючки и спицы, чтобы помочь землякам-военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. О 86-летней Зинаиде Шурновой из деревни Шоркасы, связавшей для защитников Отечества не один десяток носков, даже написали донбасские СМИ, сделав ссылку на материал из нашей газеты. Как по цепочке добрая молва разнеслась по всему району. И теперь у бабушки Зины появились последовательницы — умелицы из Сятракасинского и Чуманкасинского сельских поселений, а также других деревень и сел.

«Все мы — мамы, и каждый мобилизованный боец, ушедший из нашего района, для нас как сын, — поделилась руководитель клуба рукодельниц «Надежда» Чуманкасинского сельского поселения Зоя Иванова. — Поэтому как только мы узнали об акции, решили ее поддержать — связать и отправить ребятам как можно больше носков, чтобы они там чувствовали нашу материнскую заботу». Вот и многодетная мать Фаина Антонова вяжет уже не первую пару носков для российских бойцов. «У меня у самой четверо сыновей, — говорит Фаина Валериановна. — Но душа болит за всех наших ребят, не только родных».

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Помогают взрослые и дети

Примкнув к движению «Своих не бросаем», неравнодушные жители, предприниматели, аграрные и промышленные предприятия городов и районов Чувашии собирают средства и приобретают необходимые вещи для наших солдат. Свою лепту в общее дело вносят и юные жители республики. В Канашском районе школьники Шихазанской школы, а также их родители и педагоги собрали пять тонн макулатуры и вырученные средства — чуть более 25,5 тыс. рублей — внесли в копилку сбора для нужд мобилизованных из Чувашии. Посильную помощь бойцам оказала и Сугутская школа Батыревского района. Видео с благодарными отзывами военнослужащих разместил в телеграм-канале руководитель Минобразования Чувашии Дмитрий Захаров.