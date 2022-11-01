ВАЛЕРИЯ КАСАМАРА,

руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал»:

«Все 48 дней, пока продолжалась регистрация на олимпиаду «Я — профессионал», мы двигались уверенно, набрав в итоге 669794 регистрации. Что более чем на 45 тысяч больше, чем в прошлом году — такая динамика не может не радовать. В тридцатку лидеров по числу регистраций вошла Чувашская Республика, а самыми популярными направлениями среди студентов региона стали «Лингвистика» (219 регистраций), «Педагогическое образование (основное)» (214) и «Агропромышленный комплекс (Агрономия)» (208)… Чувашская Республика регулярно показывает высокие результаты в период регистрационной компании и становится одним из лидеров по числу регистраций каждый год».