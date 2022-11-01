В Чебоксарах инспекторы ГИБДД молились за души погибших на дорогах

Инспекторы первого взвода второй роты отдельного батальона дорожно-патрульной службы управления МВД РФ по городу Чебоксары почтили память жертв на дорогах.



Ежегодно в третье воскресенье ноября, в день памяти погибших в ДТП, городские госавтоинспекторы вместе с республиканскими коллегами молятся за тех, кто ушел из жизни по причине страшных аварий.



Сегодня чебоксарские полицейские посетили утреннюю службу в Чебоксарском Спасо-Преображенском женском монастыре.

«В столице Чувашии в этом году погибли 11 человек: шесть пешеходов, четыре водителя и один пассажир», — сообщили в пресс-службе городского управления МВД РФ.