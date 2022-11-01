В Чебоксарах студент вырастил самый острый сорт перца

Самый острый перец в мире сорта Каролина Рипер вырос в сити-ферме Чувашского аграрного госуниверситета. Острота этого перца настолько велика, что даже прикасаться к плодам рекомендуется исключительно в перчатках. Но этот факт не испугал третьекурсника факультета биотехнологий и агрономии Кирилла Воробьева. Мысль попробовать взрастить что-то жгучее пришла к студенту во время курса по выращиванию агрокультур в гидропонных системах. А окончательно закрепилась после просмотра обзора перцев одного из блогеров. Под присмотром Кирилла растут три перца, на них уже есть несколько плодов, некоторые полностью созрели. Для начала юный аграрий планирует попробовать перец в свежем виде, а если будет обильный урожай, высушить и использовать в качестве приправы.