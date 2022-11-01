В ЧГУ пройдет Межрегиональный форум волонтеров-медиков

Уже сегодня Чувашский госуниверситет имени И.Н. Ульянова станет базой для проведения Межрегионального форума волонтеров-медиков ПФО «HealthCare», который продлится до 13 ноября.

В нем примут участие более 100 добровольцев из 14 субъектов округа, занимающихся санитарно-профилактическим просвещением населения. Проект поддержан грантом по итогам Всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов в 2022 году на сумму 1,9 млн рублей.

Эти волонтеры проводят в своих регионах масштабные информационные кампании, направленные на профилактику социально значимых заболеваний. В зоне их внимания — сердечно-сосудистые, онкологические, йододефицитные заболевания, сахарный диабет, алко-, табако- и наркозависимости, ВИЧ-инфекция и другие заболевания, которые часто можно избежать, просто соблюдая правильный образ жизни.

В программе образовательного форума запланирована практическая работа по решению актуальных для профилактического здравоохранения задач. А итогом образовательного интенсива станет новая федеральная программа, направленная на профилактику социально значимых заболеваний.